Temps de lecture constaté 2’20

Qui ? EthicDrinks .

Quoi ? une entreprise viticole, 100 % respectueuse de l’environnement.

Continuer à produire, de manière qualitative, efficace et rapide, tout en étant respectueux de l’environnement ? C’est le pari d’EthicDrinks. Une jeune pousse fondée en 2019 par Mickaël Alborghetti, âgé de 29 ans, et ingénieur agronome de formation. Chez les Alborghetti, l’écologie et le vin, c’est avant tout une histoire de famille pour ce fils et petit-fils de vignerons. Le même qui brandissait dans son village, déjà enfant, des pancartes les « nouveaux écologistes ».



EthicDrinks est née d’une impulsion. C’est en voyage, face à un océan de déchets plastiques, que Mickaël, ancien directeur commercial pour un négociant de vin dans le sud-ouest, décide de fonder sa start-up. Un pari ambitieux pour un secteur ancré dans un savoir-faire presque ancestral. Aujourd’hui, la jeune pousse a bien grandi, et compte 13 salarié·es, toutes et tous engagé·es en faveur de la production durable. L’entreprise, membre du club « entreprendre pour la planète WWF » offre une transparence totale en matière de production.

EthicDrinks s’est engagée à mettre sur le marché des produits sans plastique et neutres en carbone. L’objectif ? altérer le moins possible les écosystèmes. La start-up travaille avec des cultivateurs certifiés bio. Lors de la confection des bouteilles, aucune capsule n’est utilisée. Les étiquettes, en papier recyclé, sont apposées grâce à une colle végétale.

Un circuit logistique 100 % biologique

Le circuit logistique est, lui aussi, 100 % respectueux de l’environnement. Les vins sont réceptionnés chez les vignerons bio grâce aux camions qui roulent au bio éthanol. Pour les trajets longs, ils sont assurés en train jusqu’aux entrepôts des clients. D’ici à l’an prochain, le vin sera transporté par bateau, un partenariat est en cours.

Première entreprise à mission dans le monde du vin

Depuis le mois de janvier, EthicDrinks est ce qu’on appelle une « entreprise à mission ». Ce statut, encadré par la loi Pacte donne une nouvelle raison d’être aux sociétés. Pour ce faire, l’entreprise se doit de répondre à cinq critères : être neutre en carbone, ne pas utiliser de plastique, vendre que des vins qui ont un label environnemental certifiant, et promouvoir la biodiversité.

« Les employé·es ne sont plus seulement là pour faire du chiffre d’affaires et de la marge à la fin de l’année. Ils·elles sont investi·es d’une vraie mission », commente Mickaël Alborghetti, CEO et fondateur d’EthicDrinks.