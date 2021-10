Temps de lecture constaté 2′

Qui ? Les Empotés

Quoi ? Un service de livraison de plateaux-repas zéro déchet à destination des entreprises.

C’est l’histoire de trois Empotés en quête de sens… Ne vous méprenez pas, il ne s’agit pas d’une insulte. Car Les Empotés sont dégourdis. Depuis 2019, Pierre, Paul et François, trois amis d’enfance originaires d’Anjou, livrent aux entreprises de délicieux déjeuners en Île-de-France.

Au menu cette semaine : salade chou rouge-carotte au citron vert façon thaï en entrée, gnocchis à la crème de courgette et fleur de courgette tombée à l’huile d’olive en plat, et crumble de pomme cassis en dessert. Mais Les Empotés ne se contentent pas de satisfaire les papilles des travailleur·euses. Ils mettent en pot de verre leur cuisine pour sauver la planète. « Transformez vos habitudes en entreprise : passez au plateau-repas zéro déchet », écrivent-ils sur leur site Internet.

De nouveaux menus toutes les semaines

En 2015, les systèmes alimentaires mondiaux représentaient 34% du total des émissions de gaz à effet de serre, selon l’Organisation des Nations unies (ONU). Production agricole, conditionnement des produits, gestion des déchets… cela représente 18 milliards de tonnes d’équivalent dioxyde de carbone. Alors Pierre, Paul et François, ont décidé d’agir et ont trouvé le sens qu’ils cherchaient dans leur entreprise culinaire zéro déchet. De la gastronomie écologique, en somme. « Depuis le départ, nous voulions faire du zéro-déchet. Nous avions senti un besoin en 2019 et le besoin s’est transformé en marché », explique Pierre Caillard-Humeau, co-fondateur des Empotés.

Les Empotés proposent deux sortes de plateaux-repas – eux-mêmes composés de trois menus : les quotidiens et les gastronomiques. Pour choisir son menu, il faut commander 48 heures à l’avance, sinon les Empotés choisissent votre déjeuner, le tout pour éviter les stocks et le gaspillage. Les menus changent toutes les semaines. Et pour ne rien gâcher, ils sont préparés par des chefs issus de restaurants étoilés : Paul, pâtissier de profession et co-fondateur de l’entreprise, et Héloïse, arrivée en janvier 2021, pour qui Les Empotés racontent avoir eu un « coup de cœur professionnel ».

Des contenants lavés et stérilisés : prêts au réemploi !

Cohérents avec leurs prises de positions, Les Empotés livrent à vélo dans Paris : « Des vélos cargos, capables de contenir jusqu’à 200 litres de nourriture, soit 50 plateaux-repas », raconte le co-fondateur. Dans le reste de l’Île-de-France, les repas sont livrés en véhicule électrique. À la réception, vous découvrirez une entrée, un plat et un dessert, chacun dans son écrin de verre réutilisable, le tout empaqueté dans un pochon de tissus.

« À la fin du repas nous choisissons un créneau avec l’entreprise et nous repassons chercher les sachets et les pots de verre. Les contenants sont ensuite envoyés dans le XIXe arrondissement de Paris, où l’entreprise Reconcil s’occupe de laver et stériliser les bocaux. Non loin de là, c’est un Esat (établissements ou services d’aide par le travail, ndlr) qui se charge de laver les sachets de tissus. Puis tout est récupéré et réutilisé », explique Pierre Caillard-Humeau.

Les Empotés notent « une très belle reprise des commandes depuis septembre ». Un engouement qui pousse l’entreprise à se développer. Et si l’aventure vous tente, ils cherchent de nouveaux·lles dégourdi·es, en cuisine mais aussi en logistique et en commerce.