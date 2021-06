Qui ? Lita.co

Quoi ? Une plate-forme qui propose à des investisseurs de s’engager dans des projets à impact positif. Pour les sociétés, sélectionnées grâce à leur écoresponsabilité, c’est aussi une façon de lever des fonds et de se développer.

Donner du sens à ses investissements. Sans doute le crédo de 1001pact, fondée en 2014 et rebaptisée depuis Lita.co, une plate-forme de crowdfunding en « equity » qui participe au financement d’entreprises à impact positif. À la tête de cet acronyme – Live, impact, trust, act – Eva Sadoun et Julien Benayoun, tous deux passé·es par une école de commerce et tourné·es vers la responsabilité sociale des entreprises (RSE).

« Réconcilier les citoyens avec le monde de la finance », défendent les cofondateur·rices de Lita.co. D’ailleurs, la pandémie – et l’épargne accumulée qui en découle – a accouché de néo-investisseur·ses, plus nombreux·ses et plus jeunes. Mais investir dans quoi ? Lita.co œuvre uniquement pour le financement de sociétés écoresponsables. Et liées à des thèmes comme l’alimentation durable, l’économie verte, l’immobilier social, etc. De la finance solidaire ni plus ni moins.

Des critères pour sélectionner les entreprises

Dans la pratique, Lita.co fait le pont entre des entreprises qui aspirent à une ou plusieurs levée(s) de fonds – trop de projets d’innovation sociale peinent à trouver des financements – et des investisseurs particuliers. La plate-forme sélectionne d’abord les entreprises candidates. Via des critères multiples : une mission sociale ou environnementale clairement définie, une ambition (meilleure redistribution des richesses ou la bonne formation des collaborateur·rices), et pour les PME, l’analyse d’externalités positives et négatives. Puis, Lita.co mesure l’intérêt de l’entreprise et de son projet auprès des investisseurs. S’il y a « match », la levée de fonds peut débuter. Et s’adresse à tout type d’investisseurs particuliers avec un ticket de départ de l’ordre de 100 euros. Une façon aussi de démocratiser la finance (durable).

À son actif, Lita.co a conduit à une centaine de financements auprès de sociétés écoresponsables et a impliqué plus de 50 000 investisseurs particuliers. La plate-forme bénéficie du label Finansol, qui certifie que tel ou tel produit financier demeure durable, social et solidaire. Enfin, « le nombre d’investisseurs et d’entreprises candidates augmente chaque année, avec une croissance à trois chiffres », confiait fin avril Pierre Schmidtgall, le directeur des investissements, dans les colonnes de Maddyness. Désormais, pour Lita.co, place à l’international, sa plate-forme a d’ailleurs été lancée en Belgique et en Italie. Toujours animée par cette logique d’écoresponsabilité.

