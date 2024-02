Temps de lecture estimé : 2 minutes

L’osmium est 22 fois plus dense que l’eau, ce qui fait de lui le métal le plus dense au monde.



Depuis 2013, l’osmium se commercialise à l’état de cristal. Une avancée qui a permis à cet élément de rejoindre le club très fermé des métaux précieux. Et depuis, son cours sur les marchés n’a fait qu’augmenter… Aujourd’hui ce métal s’échange à 1 350 euros le gramme, soit 22 fois plus cher que l’or.

L’osmium est un métal connu depuis le XIXe siècle. Au départ, il n’émeut pas les foules. Déjà, parce qu’il est toxique sous sa forme brute, mais aussi parce qu’il était surtout utilisé pour produire des ampoules.

Ce n’est que très récemment, dans un laboratoire suisse, qu’il a finalement démontré son plein potentiel. En se cristallisant, l’osmium devient sans danger pour l’homme et laisse scintiller une lumière bleue sans commune mesure. Eurêka, les maisons de joaillerie et d’horlogerie se le disputeront.

Un produit de luxe…

Et cela n’a pas manqué ! Depuis sa commercialisation sous forme de bijoux, l’osmium s’arrache entre les mains des maisons de luxe. « Hublot, Ulysse Nardin, Czapek ont déjà utilisé ce métal », précise Ingo Wolf, scientifique et directeur de l’Institut Osmium, depuis l’Allemagne. « De nombreuses autres marques sont encore à suivre, dont certaines qui seront annoncées dans quelques semaines », ajoute-t-il.

Elles le seront peut-être d’ailleurs, à l’occasion des 50 ans d’Inhorgenta (la principale plate-forme européenne pour les bijoux, montres, et pierres précieuses). Oui, car pour promouvoir son anniversaire, la direction du groupe allemand a décidé de mettre en avant l’osmium. Un grand pas pour cet élément !

… Donc un produit rare !

Voilà donc la preuve que l’intérêt mondial pour ce métal ne fait que de se confirmer depuis quelques années. À tel point que la pénurie ne semble plus très loin et empêche toute utilisation industrielle de l’osmium : « Il n’y a pas d’industrie qui utilise ce matériel puisqu’il est très rare. Cela coûterait trop cher d’imaginer une technologie qui ne sera plus utilisable dans des dizaines d’années », précise Ingo Wolf.

Dans les faits, les réserves planétaires d’osmium restantes sont estimées à un mètre cube. Et le processus extraction est à la fois fastidieux, onéreux et bien sûr, gardé secret. « Dix mille tonnes de minerai contiennent à peine une once d’osmium », illustrait d’ailleurs Virginie Grondin, la directrice de l’Institut Osmium de France, en 2021 à nos confrères d’Actualités CCI.

Et cette pénurie, que l’on peut comparer aux théories du « peak gold », pourrait faire monter en flèche le cours de l’osmium. « Lorsqu’une marchandise devient rare, son prix explose : c’est une loi fondamentale. Je ne peux pas imaginer qu’il en soit autrement avec l’osmium », estimait Virginie Grondin. Un constat soutenu par Ingo Wolf : « Il n’y a pas de limites à la montée de la valeur de l’osmium, car il s’agira du premier élément dont nous manquerons totalement ».

Et surtout un produit d’investissement

« Une introduction en Bourse ne devrait plus tarder, donc c’est le bon moment d’investir », pose d’ailleurs Ingo Wolf au passage. Aujourd’hui, sa société est la seule aujourd’hui à certifier ce métal et en garde les droits de commercialisation. Leur projet ? Éviter de tomber dans le même piège que l’or, un métal « survendu » et la plupart du temps sous forme de produits financiers.

Et à ce titre, l’osmium a de belles qualités à faire valoir. Déjà, car le métal est infalsifiable et authentifié au sein des Instituts Osmium. Chaque pièce qui en sort obtient d’ailleurs un certificat à 99,9995 % de pureté garantie. Une sécurité qui répond à une demande croissante des investisseurs et des collectionneurs : ils sont de plus en plus soucieux de l’origine de leurs acquisitions.

Et aussi, car son cours suit un rythme très soutenu. Début 2017, le gramme d’osmium s’échangeait à 520 euros. Il est donc assujetti à une hausse d’environ 26,6 %, un rythme annualisé depuis cette période. C’est beaucoup mieux que l’or ou l’argent.