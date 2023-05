Temps de lecture estimé : 2 minutes

Choisir sa banque est une décision importante, que l’on soit jeune ou non. Entre les frais bancaires, les services proposés, les offres promotionnelles, la proximité géographique et l’expérience utilisateur, il n’est pas facile de faire son choix. Voici nos conseils pour y voir plus clair et trouver une bonne banque française qui vous ressemble.

Les critères à prendre en compte pour choisir sa banque

Les services proposés par la banque

Les services courants

Les services courants offerts par les banques sont les mêmes pour tous les clients, il est donc important de comparer les différents éléments suivants : :

Les taux d’intérêt des crédits comme des livrets d’épargne

Les plafonds de retrait et de paiement

Les conditions d’ouverture de compte

Les moyens de paiement mis à votre disposition

N’hésitez pas à utiliser des comparateurs en ligne pour faciliter votre recherche.

Les services spécifiques à vos besoins

Avant de choisir sa banque, il est important de connaître les services proposés. Certaines proposent des services bancaires entièrement dématérialisés, d’autres proposent des services plus personnalisés en agence. Il est donc important d’évaluer vos besoins en matière de services bancaires pour choisir une banque qui vous ressemble. Par exemple :

Ai-je ou aurais-je besoin d’un compte joint ?

Vais-je effectuer des virements réguliers ?

Ai-je besoin de faire des virements instantanés ?

Ai-je besoin d’une carte bancaire haut de gamme ou en cryptomonnaie ?

Les réponses à ces questions permettront de cibler les services dont vous avez besoin et de sélectionner une banque adaptée.

Les offres bancaires

Les frais bancaires peuvent varier considérablement d’une banque à l’autre, d’où l’importance de bien comparer les différentes offres pour choisir une banque avec des frais bancaires raisonnables. Accordez une attention toute particulière aux frais les plus courants :

Fonctionnement du compte : Tenue de compte Découvert

Moyens de paiement : Tarif du package s’il existe ou bien celui de la carte bancaire Virement (notamment instantané)



Les offres promotionnelles

Les banques proposent souvent des offres promotionnelles pour attirer de nouveaux clients. Ces offres peuvent inclure des frais bancaires réduits, des primes de bienvenue ou des offres de crédit à taux réduit. Aussi, si ces offres peuvent être alléchantes, ne perdez pas de vue qu’il ne s’agit que d’un bonus : prenez en considération les autres critères.

La proximité géographique

Si vous préférez avoir une relation bancaire en face à face, il peut être judicieux de choisir une banque proche de chez vous. Cependant, si une banque en ligne peut répondre à vos besoins, ce critère ne s’applique bien évidemment pas.

L’expérience utilisateur et l’ergonomie de l’application mobile

Les banques offrant une expérience utilisateur intuitive et une application mobile facile à utiliser peuvent vous aider à mieux gérer vos finances.