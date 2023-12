Temps de lecture estimé : 2 minutes

Le calendrier des rendez-vous : événements, webinaires et manifestations en ligne ou en présentiel dans les 7 jours.

Lundi 4 décembre

> Les trophées marketing b to b 2023

Ils ont pour objectif de mettre en lumière les acteurs les plus remarquables de la fonction marketing ! Plus d’infos ici.



Mardi 5 décembre

> Transformation RH, RSE, IA/Digital

Avis aux RH : il n’est pas encore trop tard pour opérer le virage IA ! Une matinée dédiée aux Transformations des entreprises est organisée par Aravati à la Maria Schools de Paris. Dès 8 h 30 avec un petit-déjeuner, et jusqu’à 10 h 30. Lien.



> La presse au futur

Le salon qui réunit toutes les familles de presse, du quotidien régional aux médias digitaux ! Un incontournable pour les amoureux de ce milieu, et une occasion unique de tailler la bavette avec des directeurs de rédaction ou autres responsables de diffusion. New cap event centre (Paris XV). Dès 9 heures. Plus d’infos ici.



> Matinale – Lancer sa start-up à l’international

Animée par Bénédicte Maitre et Batissem Kadhkadhi, respectivement présidente des conseillers du commerce extérieur d’Essone et conseillère aux entreprises à la Direction régionale des douanes Paris-Ouest. Cette matinée servira à tous les entrepreneurs en quête de nouveaux horizons. Explorez les enjeux d’une internationalisation, connaître les droits qui régissent les accords de libre-échange… Bref, un incontournable. Ça se passera au playground de Palaiseau, à partir de 9 h 30. Lien.

Mercredi 6 décembre

> Innov’audio 2023



Au bridge (pont Alexandre III), à 17 h 30. Le grand rendez-vous de l’audio digital français. L’occasion unique pour les professionnels du secteur de suivre la bonne « voix » en 2024 !

Jeudi 7 décembre

> Média Days

Le stade Pierre Mauroy à Lille accueillera un événement de grande envergure. Les Média Days : un rendez-vous consacré à la relation entre annonceur et média. Des conférences, tables rondes et autres keynotes sont prévus pour établir la meilleure stratégie de communication possible.

Vendredi 8 décembre

> Journée mondiale du climat

Parfait, en pleine COP28 !

> Tech.Rocks Summit

Pour tout comprendre de la « scalabilité », l’efficiency, le rôle du tech leader… Le Tech.Rocks Summit se tient sur deux jours, et prévoit des conférences de grande qualité et des rencontres de networking. À Paris, Comet Meeting Bourse, 8 h 30. Lien.

Samedi 9 décembre

> Journée internationale de la prévention des génocides

> Journée nationale de la laïcité

Dimanche 10 décembre

> Rassemblement de voitures de collection au Mont Valérien (92)

Pour leur dernier rendez-vous de 2023, les amoureux de voitures de collection se rassembleront sur la terrasse du Fecheray au Mont Valérien. Ils y exposeront des modèles rares et iconiques. Un bon moyen de finir la semaine et de s’émerveiller lors d’une balade dominicale vers Suresnes.