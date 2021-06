Temps de lecture 0’35

Du travail.

Bien avant l’irruption de la covid, le travail traversait déjà une véritable crise en France. À la crise de l’emploi, se traduisant par un taux de chômage très élevé depuis plus de trente ans, s’ajoutait en effet une très grande médiocrité des conditions de travail, plus de la moitié des personnes interrogées indiquant que le travail constituait pour elles une source de mal-être. Les deux crises sont liées, le fort taux de chômage ayant exonéré le patronat d’une amélioration des conditions d’exercice du travail […]

Derrière l’entreprise en réseau, le télétravail et le crowdworking, se profile la fin de l’entreprise et du salariat. La facilité avec laquelle se déploient des plates-formes qui refusent pour la plupart d’assumer les responsabilités incombant aux entreprises fait craindre l’avènement [de travailleuses et travailleurs « ubérisé·ees » […]

La pandémie nous a appris que les humains au travail ne peuvent être réduits à des ressources.

Extrait de Du travail, une collaboration tirée de l’ouvrage collectif Relions-nous ! aux éditions des Liens qui Libèrent