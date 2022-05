Temps de lecture estimé : 2 minutes

L’une des plus belles pages de l’histoire du foot français a débuté par trois questions simples posées à un consultant en management issu du monde de l’entreprise : Comment imagines-tu ton avenir ? Quels sont tes rêves ? Quel est ton projet de vie ? Après quelques jours en apnée à explorer ses désirs cachés et formuler ses rêves, il choisit de rejoindre le Club des Corons de Laurette pour coacher le staff. La mission consiste à transformer ce club sympa qui ne gagne jamais, en machine à remporter des victoires. De l’ombre à la lumière du nord est un roman à clés de Stéphane Bigeard qui nous livre l’histoire vraie du RC Lens.

En l’espace d’une saison, ce Club sans titre est devenu champion de France. L’auteur nous offre le récit à peine romancé d’une épopée ch’ti savoureuse, qui sent bon le vestiaire des soirs de match et les baraques à frites, où coups de gueule, mises au point et embrassades se succèdent. Qu’on aime le ballon rond ou que l’on soit plutôt adepte des tapis de fitness, on se laisse prendre par cette saga tant elle est riche d’enseignement sur la manière de manager. Première étape sur la route du succès : « Il est essentiel de commencer par fixer un but puissant et clair qui fasse rêver tes troupes », explique Stéphane Bigeard (Alias Axel) à Denis, l’entraîneur. Il doit découvrir le rêve commun et non avoué que tous partagent, y compris (et surtout) les opérationnels. « Tu pourras ensuite les faire réfléchir sur une stratégue efficace afin d’atteindre rapidement les objectifs fixés ».

L’équipe des Corons de Laurette s’accorde sur un rêve commun : devenir champion de France dès cette saison. Non, Stéphane Bigeard n’a pas été embauché pour expliquer aux sportifs comment on joue au foot, mais pour leur faire remporter les matchs. Il nous livre sans réserve la manière dont il a fait grimper l’équipe, 13e budget des clubs français, au titre de champion de France. L’auteur n’est pas avare de ses secrets. On découvre, au fil des séances de coaching, la manière dont Stéphane Bigeard a converti un par un les membres du staff à sa méthode consistant à placer chaque joueur dans une énergie favorable et positive. Pour cela, il propose un levier essentiel : trouver la force naturelle de chacun des joueurs, celle qu’il utilise naturellement. Cette technique est génératrice de confiance, ingrédient nécessaire à l’alchimie de la victoire. Un joueur en confiance sera plus concentré, plus résistant lors des entraînements. Il aura tendance à identifier lui-même ses erreurs et à vouloir les corriger. « Il demandera des conseils lorsqu’il n’arrivera pas à progresser. Il y a peu de chances qu’il se blesse, car il sera vigilant et anticipera les risques ».

La technique du manageur implique de faire passer au second plan le travail sur « les manques ». Pour Denis, il s’agit d’un virage à 180°, un changement de culture. Il doit dans un premier temps l’accepter, se lancer malgré les doutes. On découvre comment, au fil des entraînements, le menhir, comme on le surnomme, passe du rôle de technicien à celui de meneur d’hommes. Ce grand blond, qu’on imagine un peu bourru, est le premier à miser sa confiance. L’histoire lui donne raison. Pour tous les membres de l’équipe, staff et joueurs, le foot redevient un plaisir, une passion. Chaque personnage semble redécouvrir la vraie raison pour laquelle il a choisi ce sport. Puis c’est la victoire, comme une conséquence logique. L’auteur décrit l’état mental qu’expérimente celui qui se trouve dans un état maximal de concentration. On appelle ça « le flow ». « C’est l’expérience suprême où les émotions sont en coordination avec la tâche réalisée, pour un résultat optimal ». Les éclairages de Stéphane Bigeard sur la fonction du coach transforment ce récit en leçon de vie dans laquelle chacun peut tirer la recette de son propre succès, qu’il soit sportif, professionnel ou personnel.