La démocratie se joue aussi dans l’assiette. Grâce au Nutri-Score, cette ambition s’ancre dans nos vies depuis 2017. Une nouvelle donne pour l’alimentation de tous.

Le consommateur a le droit de savoir la composition nutritionnelle des produits qu’il achète. L’étiquetage est essentiel pour pouvoir choisir et en juger.

Depuis 2017, Nutri-score, un système d’étiquetage à cinq niveaux, allant de A à E et du vert au rouge, placé sur le devant de l’emballage, permet de mieux différencier les aliments selon leur teneur en gras, en sel et en sucre. Il vise à renseigner l’acheteur sur les bénéfices ou les désavantages pour la santé des aliments.

Déjà adopté dans sept pays européens (France, Belgique, Allemagne, Espagne, Pays-Bas, Luxembourg et Suisse), Il est choisi par 950 marques mais des grands groupes comme Ferrero, Lactalis, Coca-Cola, Mars, Mondelez, Kraft ou Unilever refusent toujours de l’afficher.

Résister face aux lobbys

320 scientifiques et professionnels de santé, réunis dans le « Groupe des scientifiques et professionnels de la santé de l’UE » viennent de demander à la Commission européenne de rendre ce logo obligatoire, comme promis en 2021 et ne pas céder aux pressions des lobbys. Contrer l’offensive de Rome et les producteurs italiens qui refusent de l’appliquer en ralliant d’autres pays comme Chypre, la Grèce, la République tchèque, la Roumanie ou encore la Hongrie.

Pour les scientifiques signataires, « L’adoption du Nutri-Score en Europe contribuera à aider les consommateurs à tendre vers des choix alimentaires plus favorables sur le plan nutritionnel et à réduire leur risque de développer des maladies chroniques liées à la nutrition, telles que l’obésité, les maladies cardiovasculaires, le diabète, l’hypertension, les cancers… ».

Une avancée plébiscitée par les consommateurs

Il faut rappeler le mode de calcul de ce système d’étiquetage nutritionnel, va changer à partir de la fin de l’année 2023 pour mieux prendre en compte les connaissances en matière d’alimentation et de santé. Sans remettre en cause son bien-fondé, le nouvel algorithme renforcera l’efficacité du Nutri-Score pour classer les aliments et les boissons en cohérence avec les recommandations alimentaires des pays européens et prendre en compte certains additifs ou édulcorants dangereux pour la santé du consommateur.

N’en déplaise aux géants de l’agroalimentaire, le Nutri-score jouit d’une bonne image pour la majorité de consommateurs. Preuve qu’ils sont en quête d’une meilleure alimentation.