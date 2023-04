Temps de lecture estimé : 1 minute

Les écosystèmes océaniques produisent la moitié de l’oxygène que nous respirons.

Après la récente adoption par les Nations unies du traité mondial sur la haute mer, les gouvernements n’ont pas réussi à s’entendre lors de la session de négociations de l’Autorité internationale des fonds marins (AIFM), en Jamaïque en mars.

Une brèche est ainsi ouverte dans laquelle, les industriels miniers pourraient s’engouffrer pour démarrer l’exploitation des océans. L’occasion est tristement manquée pour bloquer les velléités de ces compagnies. Le Conseil de l’AIFM a préféré pour le moment botter en touche et laisser les océans aux prises avec cette industrie dangereuse.

Une récente étude menée par des scientifiques de l’université britannique d’Exeter et du laboratoire de recherche de Greenpeace indique que l’exploitation minière en eaux profondes provoque des effets irréversibles notamment sur des espèces menacées comme la baleine bleue. L’étude examine les chevauchements entre les zones de présence des baleines, des dauphins et des marsouins et les sites convoités par l’industrie minière. Les scientifiques alertent sur les nuisances qui pèsent sur ces mammifères, notamment la pollution sonore due aux opérations envisagées. L’exploitation minière s’appuie sur des machines géantes, qui produisent des sons susceptibles de se superposer aux fréquences que les cétacés utilisent pour communiquer.

Un rôle vital

Si ces compagnies minières continuent à piller les océans, elles pourraient l’endommager d’une manière que nous n’appréhendons pas complètement. À quoi bon continuer à racler les fonds marins dans un océan dont la biodiversité et les ressources sont en danger ! Rappelons que la haute mer joue un rôle vital dans la régulation du climat et la sauvegarde de l’environnement. Les écosystèmes océaniques produisent la moitié de l’oxygène que nous respirons et limitent le réchauffement en absorbant une part importante du CO 2 émis par les activités humaines.

La nouvelle session de négociations de l’AIFM doit avoir lieu du 10 au 28 juillet. L’urgence est d’adopter un code minier contraignant qui permettrait de manière pérenne d’empêcher cette exploitation minière en eaux profondes, un contresens économique et éthique.