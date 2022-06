Temps de lecture estimé : 2 minutes

C’est l’heure du tour d’horizon environnemental… par Ezzedine El Mestiri !

Larousse : nouveaux mots écologiques • Parmi les 150 nouveaux mots qui font leur entrée dans le dictionnaire Larousse 2023, transition écologique, passoire énergétique ou thermique et upcycling : « Recyclage qui a pour but de donner une seconde vie à des matières ou à des objets destinés à être jetés en les transformant en des produits à valeur ajoutée, esthétiques et/ou utiles et souvent détournés de leur utilisation première. » Le Larousse 2023 comprendra 64 000 mots, 28 000 noms propres et 5 500 cartes, dessins et schémas.

Aires marines faussement protégées ! • L’association BLOOM reproche au gouvernement français d’engloutir des millions d’euros dans des aires marines faussement protégées. Elle demande à la Cour des comptes d’enquêter sur ces millions d’euros alloués à la création de « parcs de papier », ces aires marines faussement « protégées » qui ne livrent aucun bénéfice réel à l’océan, à la biodiversité et à la stabilisation du climat ! En 1992, la communauté internationale a adopté la Convention pour la diversité biologique qui vise une protection à 30 %, voire 50 %, d’aires protégées dans le monde, avec au moins 10 % de zones sous protection dite « forte ». Les scientifiques indiquent que protéger 30 % de l’océan des activités extractives industrielles permettrait de restaurer de manière extraordinaire la biodiversité et les écosystèmes marins. L’association signale qu’aujourd’hui, les aires marines appelées « protégées » ne le sont pas car il est possible d’y pêcher avec des engins destructeurs raclant les fonds et d’y mener des activités extractives industrielles.

Tabac : impact désastreux sur l’environnement • Au-delà de son impact en matière de santé publique, l’industrie du tabac est aussi la cause de dégâts environnementaux. Les chiffres se révèlent accablants : cette industrie est responsable de plus de 8 millions de décès par an, elle est à l’origine de la perte de 600 millions d’arbres. La culture du tabac utilise chaque année 200 000 hectares de terres et 22 milliards de tonnes d’eau, et émet environ 84 millions de tonnes de CO 2 . À signaler aussi que le tabac contient plus de 7 000 produits chimiques toxiques jetés dans l’environnement. Environ 4 500 milliards de mégots polluent les océans, les fleuves, les trottoirs, les parcs, les sols et les plages chaque année. Par ailleurs, l’OMS déplore que les coûts gigantesques du nettoyage des déchets de l’industrie du tabac soient supportés par les citoyens. Il faut rendre l’industrie du tabac responsable du nettoyage de la pollution qu’elle crée. Il s’agit ainsi de soutenir les cultivateurs de tabac afin qu’ils se réorientent vers des cultures durables et d’imposer une taxe environnementale

RSF s’engage pour le respect de l’environnement • Le nouvel album de l’ONG Reporters sans frontières pour la liberté de la presse est sorti le 2 juin en kiosque. Intitulé « 100 photos d’arbres pour la liberté de la presse », l’ouvrage s’ouvre sur un avant-propos du prix Goncourt Sylvain Tesson. Au cours de l’album, d’autres auteurs apportent des contributions qui traitent de l’importance des forêts primaires et de la nécessité d’adopter un nouveau cadre juridique reconnaissant les « droits de la Nature ». Avec la participation, entre autres, de Sebastião Salgado, Yann Arthus-Bertrand, Vincent Munier, Steve McCurry ou encore Robert Doisneau, l’album propose de redécouvrir les arbres dans l’objectif des plus grands photographes du XXe et du XXIe siècle. Il renferme aussi des textes inédits, et des articles sur l’actualité des médias et du journalisme environnemental. Rappelons que la vente des albums constitue une ressource essentielle pour l’ONG car les bénéfices représentent 30 % du budget annuel. Le prix de l’ouvrage est de 9,90 euros.