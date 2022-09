Temps de lecture estimé : 2 minutes

C’est l’heure du tour d’horizon environnemental… par Ezzedine El Mestiri !

Applications de guidage anti-pollution • En vertu de la loi climat votée en août 2021, les sites et applications de transport sont désormais tenus de renseigner l’utilisateur sur la pollution engendrée par ses déplacements. Google Maps, Apple Plans, Waze, Mappy, Citymapper, Moovit, Bonjour RATP… doivent ainsi informer les usagers sur l’impact de leurs trajets sur l’environnement et leur santé, et proposer des trajets moins polluants et des solutions autres que la voiture. À partir de décembre, tous ces sites et applications doivent également informer les utilisateurs d’éventuelles restrictions de circulation, comme des zones à faibles émissions (ZFE), qui doivent se multiplier dans les prochaines années.

Été meurtrier pour la faune sauvage • Hécatombe de carpes dans le marais breton-vendéen, mort par dizaines de biches et de cerfs en Espagne, asphyxie de centaines de grenouilles à la suite du dessèchement des lacs en Italie… La sécheresse sans précédent qui a sévi cet été en Europe, la pire depuis le début des relevés en 1959, est une tragédie pour la faune sauvage. Pire que celles de 1976 et 2003, la sécheresse a entraîné une surmortalité des poissons, oiseaux et mammifères en raison de l’assèchement historique des cours d’eau et des sols. Sous terre, l’indice d’humidité des sols est au plus bas, de manière invisible, une infinité d’insectes et d’invertébrés sont morts d’assèchement. Par endroits, tous les micro-organismes ont disparu et, avec eux, les fonctions qu’ils jouent dans la chaîne alimentaire.

COP 27 : priorité Afrique • À deux mois de la conférence des Nations unies sur les changements climatiques (COP27) qui se tiendra à Charm el-Cheikh, en Égypte, du 7 au 18 novembre, un rapport de la Climate Policy Initiative (CPI) indique que l’Afrique ne reçoit que 12 % du financement dont elle a besoin pour gérer l’impact du changement climatique. Environ 250 milliards de dollars sont nécessaires chaque année pour aider l’Afrique à adopter des technologies plus vertes et à s’adapter aux effets de ce phénomène. Mais en 2020, ce financement n’était que de 29,5 milliards de dollars. Rappelons que, selon l’Agence internationale de l’énergie (AIE), le continent compte environ un cinquième de la population mondiale, mais produit moins de 3 à 4 % de ses émissions de dioxyde de carbone.

Rénovation énergétique sans accord du propriétaire ! • Isolation, menuiseries, ventilation, chauffage… Pour encourager la rénovation énergétique des logements, la loi de lutte contre le dérèglement climatique prévoit qu’un locataire peut entreprendre à ses frais les travaux de transformation nécessaires. Le décret du 21 juillet 2022 définit la liste de ces travaux. Le locataire doit prévenir par lettre recommandée son propriétaire, avant de réaliser à ses frais ces travaux qui ne peuvent affecter les parties communes ou les éléments d’équipement commun lorsque le logement fait partie d’un immeuble collectif.