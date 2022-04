Temps de lecture estimé : 2 minutes

C’est l’heure du tour d’horizon environnemental… par Ezzedine El Mestiri.

Europe : vers une économie circulaire • La Commission européenne vient de présenter un projet de règlement sur l’écoconception qui doit encadrer la production de nos biens de consommation. Elle propose de modifier la directive relative aux droits des consommateurs afin d’obliger les professionnels à fournir aux citoyens des informations sur la durabilité et la réparabilité des produits. Ainsi, nous aurons le droit de savoir pour quelle durée d’utilisation un produit est conçu et, le cas échéant, comment il peut être réparé. Ces révisions visent à soutenir les changements nécessaires dans le comportement des consommateurs pour atteindre les objectifs climatiques et environnementaux du pacte vert.

Collectivités locales : agir pour le climat • Selon le dernier bilan de l’action climatique des territoires, publié par l’association Climate Chance, les collectivités locales agissent en faveur de la transition énergétique. De nombreuses municipalités avaient globalement atteint leurs objectifs 2020 de réduction d’émissions. Le rapport souligne des initiatives développées et appliquées localement dans la production d’énergies renouvelables, la diversification des modes de transport, la multiplication espaces verts et végétalisations des villes.

Aidez à recenser les hérissons • Emblématique des jardins, le hérisson mérite d’être mieux connu. Le petit mammifère convivial, qui habite le fond de notre jardin, est une espèce protégée en France depuis un arrêté ministériel daté de 1981. Il est donc interdit de détruire ou enlever un nid, tuer ou capturer un hérisson, transporter ou détenir un hérisson, de vendre ou d’acheter un hérisson. France nature environnement nous propose de participer à l’observation de cet animal et partager les informations. Un recensement national afin de mieux le connaître et le protéger. Vous pouvez envoyer vos observations pour alimenter la base de données collectée sur le site de l’association.

Nantes : « Renaturer » la ville • La mairie de la ville vient de se lancer dans « la reconquête écologique de la ville ». Jusqu’en 2026, elle compte aménager une cinquantaine de sites pour préserver la biodiversité en milieu urbain. Créer des oasis de biodiversité pour valoriser les parcs et jardins. Des moutons noirs d’Ouessant viennent de débarquer dans les douves du château des ducs pour remplacer les tondeuses à gazon. Recourir à des moutons pour entretenir les espaces verts, voilà le principe de l’éco-pâturage !