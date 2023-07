Temps de lecture estimé : 2 minutes

C’est l’heure du tour d’horizon environnemental… par Ezzedine El Mestiri !

Changement climatique : les Français sont inquiets ! • Selon le dernier baromètre de la Fondation pour la Nature et l’Homme avec l’institut de sondage Odoxa, 7 Français sur 10 disent ressentir les effets du changement climatique dans leur quotidien. Face à cela, ce sont les sentiments d’impuissance et d’anxiété qui sont de loin partagés. 4 personnes interrogées sur 10 ont déjà envisagé fuir la pollution, le manque d’eau ou un lieu d’habitation jugé exposé aux dangers climatiques. Mais si le moral n’est pas au beau fixe, il y a de l’envie d’agir puisque 77 % disent avoir déjà changé leurs habitudes pour préserver le climat et la biodiversité, et ils disent être prêts à en faire plus. Par exemple, participer à des chantiers de plantation pour faire régénérer la nature dans leur commune.

Sensibiliser au lieu de punir ! • Le parquet de Chambéry est un des tribunaux précurseurs en stages de citoyenneté environnementale. Les auteurs d’infractions suivent ces stages de citoyenneté auprès d’associations de respect de la nature. Parmi les transgressions ciblées figurent celles en matière de déchets (dépôts sauvages, brûlage des déchets, etc.) en matière phytosanitaire (utilisation de pesticides, non-respect de la réglementation des zones de non-traitement, etc.), ou encore les infractions en matière de protection de la faune et de la flore. L’idée : faire connaître le droit de l’environnement et la police de l’environnement, encore méconnus, mais aussi informer sur l’écologie pour éviter de futurs délits environnementaux.

L’école à l’heure de l’écologie • Le gouvernement vient d’annoncer une vingtaine de mesures qui doivent permettre aux élèves de mieux comprendre les enjeux de la transition écologique. Encourager l’engagement civique et valoriser l’action des éco-délégués. Ces mesures donnent aux élèves les moyens de devenir des acteurs du changement. Dès la rentrée 2024, les cours de technologie et l’enseignement moral et civique intégreront le savoir écologique. Une offre complète de formation à l’éducation au développement durable déployée dans toutes les académies. D’ici à 2027, tous les agents de l’Éducation nationale seront formés aux enjeux de la transition écologique.

51 milliards de dollars contre la pollution ! • C’est une première ! Un comté de l’Oregon aux États-Unis vient de porter plainte contre plusieurs multinationales pétrolières pour leur réclamer plus de 51 milliards de dollars après la vague de chaleur record de 2021. Le nombre de morts découlant de cette catastrophe a été estimé à 1 400. La pollution au carbone provoquée par l’utilisation de l’énergie fossile générée par ces groupes a joué un rôle important dans cet événement climatique.