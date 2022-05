Temps de lecture estimé : 2 minutes

Le tour d’horizon environnemental d’Ezzedine El Mestiri !

Sir David Attenborough, champion de la Terre • Réalisateur et naturaliste, Sir David Attenborough s’est vu récompenser l’engagement de toute une vie par le prix « Champions de la Terre », décerné par le programme des Nations unies pour l’environnement. L’homme a consacré sa vie à relater l’histoire d’amour entre les êtres humains et la nature et à la transmettre au monde. La carrière de cet historien de la nature, auteur, défenseur de l’environnement, s’étend sur plus de sept décennies. Il est surtout connu pour son travail au sein de l’unité d’histoire naturelle de la BBC, notamment pour les documentaires Life on Earth, The Living Planet, Our Planet et Our Blue Planet.

Petits trains touristiques et écologiques • L’achat ou la location d’un petit train routier touristique électrique neuf, pour une durée supérieure ou égale à deux ans, devient éligible au bonus écologique. Le remplacement du moteur thermique par un moteur électrique, dite rétrofit, devient également éligible à une prime. L’objectif : verdir le secteur du transport en zone touristique. Jusqu’à présent, le bonus écologique pour les véhicules lourds était réservé aux poids lourds, aux autobus et autocars. La mesure vise à réduire l’impact environnemental de ces véhicules qui circulent majoritairement au carburant diesel et en milieu urbain. Le montant du bonus (ainsi que la prime) s’élève à 40 % du coût d’acquisition ou de transformation du véhicule, dans la limite de 30 000 euros.

Réduction des catastrophes : prévenir et agir • Selon la dernière édition du Rapport d’évaluation mondial des Nations unies sur la réduction de catastrophe (GAR2022), le monde pourrait connaître d’ici à 2030 environ 560 catastrophes par an, depuis des séismes aux inondations, en passant par les accidents chimiques. Il est plus que temps de changer de cap pour éviter le pire ! Adopter d’autres choix sociétaux, politiques et économiques pour renforcer la résilience et lutter contre le changement climatique. Aujourd’hui, 350 à 500 catastrophes de moyenne ou grande ampleur se produisent chaque année. Le dérèglement climatique entraîne, à lui seul, une augmentation de 40 % des risques de catastrophe.

Capteurs anti-gaspillage • 14 % des aliments produits dans le monde sont perdus entre la récolte et la commercialisation et près de 17 % de la production alimentaire totale est gaspillée ! Des nouvelles technologies ne cessent de se développer pour lutter contre ce gaspillage. La dernière en date, cette initiative d’une start-up américaine, Strella Biotechnology, qui s’assure que les fruits les plus mûrs sont mis en rayon dans les magasins. Des capteurs surveillent l’éthylène, un gaz produit par les fruits et les légumes, avant de faire le tri et proposer des produits à consommer juste à temps par les clients.

Expérimentation d’un prêt à taux zéro • Les ménages qui vivent ou travaillent dans certaines zones à faibles émissions où la pollution de l’air dépasse les seuils autorisés pourront bénéficier à partir du 1er janvier 2023 d’un prêt à taux zéro pour l’achat d’un véhicule peu polluant. Cette expérimentation de deux ans concerne, pour le moment, une dizaine de grandes métropoles (Paris, Lyon, Grenoble, Aix-Marseille…). Ce prêt d’un montant maximal de 30 000 euros remboursable sur sept ans au maximum est destiné aux propriétaires des voitures et camionnettes de moins de 2,6 tonnes dont les émissions sont inférieures ou égales à 50 grammes par kilomètre. Soit des véhicules électriques ou hybrides.