C’est l’heure du tour d’horizon environnemental… par Ezzedine El Mestiri !

Des points de recharge électriques en plus ! • Depuis 2021, l’Avere-France et le ministère de la Transition énergétique produisent un baromètre de référence sur les infrastructures de recharge des véhicules électriques. Le dernier baromètre indique qu’au début de l’année, 4 487 nouvelles stations qui représentent 13 648 points de recharge ouverts au public ont été déployés sur le territoire. Cela porte leur nombre total à 95 755. Le cap symbolique des 100 000 bornes électriques, fixé par l’État, sera dépassé d’ici à quelques semaines. La validation du règlement européen AFIR (pour Alternative Fuels Infrastructures Regulation) ouvre de nouvelles perspectives pour la recharge et notamment de nouveaux objectifs auxquels la France répond déjà largement. Le règlement impose l’installation, d’ici à 2025, de stations de recharge rapide d’au moins 150 kW tous les 60 km le long du réseau transeuropéen de transport.

Énergies non fossiles à 39 % • Aujourd’hui, éolien et solaire assurent 12 % de la production électrique dans le monde. C’était 5 % en 2015. Mais le charbon reste la première source mondiale d’électricité. Selon le dernier rapport du think tank Ember, en 2022, toutes les sources d’électricité propres ont atteint 39 % de l’électricité mondiale, un nouveau record. Plus de 60 pays en tirent plus de 10 % de leur courant désormais. Le reste étant couvert par les énergies fossiles. Le rapport indique que la persistance du recours au gaz et au charbon pour répondre à la demande d’électricité a fait grimper les émissions de gaz à effet de serre à un nouveau record de 12 milliards de tonnes d’équivalent CO 2 en 2022 (+ 1,3 %).

Inde : augmentation des tigres sauvages • Bonne nouvelle. Selon le dernier recensement gouvernemental, la population des tigres sauvages en Inde vient de dépasser les 3 000 individus. Cette augmentation récompense les efforts de protection des espèces menacées entamées depuis 2010 dans le monde. En 1900, plus de 100 000 tigres parcouraient la planète. Et leur nombre n’a cessé de chuter jusqu’à tomber à 3 200 en 2010 avec un seuil critique de 1 411 animaux recensés. Selon l’Union internationale pour la conservation de la nature (UICN), la population des tigres a été réduite de plus de 93 % au cours des 100 dernières années et il n’est plus présent que dans 13 pays dont l’Inde qui héberge désormais 75 % des tigres du monde.

Torture non éradiquée ! • « La torture et les mauvais traitements continuent d’être pratiqués en toute impunité dans le monde entier, et les victimes de ces abus ou leurs proches obtiennent rarement réparation », a déclaré Mahamane Cissé-Gouro, directeur de la division du Conseil des droits de l’homme et des mécanismes de traités de l’ONU, à l’ouverture de la soixante-seizième session du Comité contre la torture. Révélations des problèmes préoccupants concernant des mauvais traitements et conditions de détention des personnes privées de liberté, mais aussi des abus des pouvoirs d’urgence. Sujets inquiétants : l’usage excessif de la force, en particulier par les forces de l’ordre lors de manifestations et une généralisation des violences sexuelles liées aux conflits. Il est temps de revitaliser le consensus mondial sur les droits de l’homme, en mettant l’accent sur l’interdiction absolue de la torture et des mauvais traitements, interdiction consacrée tant par la Déclaration universelle des droits de l’homme que par la Convention contre la torture.