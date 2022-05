Temps de lecture estimé : 2 minutes

C’est l’heure du tour d’horizon environnemental… par Ezzedine El Mestiri !

Anticiper l’impact écologique des diverses politiques • France Stratégie, le centre de recherche rattaché à Matignon, appelle, dans un rapport publié récemment, à repenser la conduite de politiques publiques coûteuses et peu efficaces pour faire face à la triple crise, écologique, sociale et démocratique que nous traversons. Selon les auteurs, sur l’ensemble de ces plans, nous risquons de dépasser les limites de ce que nos sociétés et notre environnement peuvent supporter. Mais malheureusement, les politiques publiques peinent à apporter des réponses cohérentes et durables. Alors, il est temps de rénover l’action publique pour faire face à ces défis et construire un référentiel qui peut préserver les capacités des générations futures sans sacrifier les besoins du présent. Pour s’en sortir, il faudrait emprunter les deux voies principales (croissance verte et sobriété) et repenser le contenu d’une croissance à la fois décarbonée et moins consommatrice de ressources.

Former le gouvernement à l’écologie • Une vingtaine de personnalités parmi lesquelles le psychologue Boris Cyrulnik, l’économiste Jean-Marc Jancovici ou encore la sociologue Dominique Meda, appelle dans une tribune publiée le 8 mai dans le Journal du dimanche, les futurs membres du gouvernement Macron à suivre une formation de 20 heures sur l’écologie et ses enjeux. « Nous attendons de vous que vous participiez à une formation exigeante, en 20 heures, en présence, sans délégation et en suivant la méthodologie des institutions compétentes abordant la question climatique sous tous ses angles, ne se limitant pas aux enjeux énergétiques. La formation est l’essence de la transformation. Savoir, c’est pouvoir. » Bonne initiative si elle dépasse le folklore démonstratif ! Rappelons aussi que beaucoup des responsables politiques connaissent peu la question de l’écologie.

Des courses sans sons ni lumières ! • Carrefour Market vient d’instaurer quatre heures de silence par jour pour mieux accueillir sa clientèle autiste. Ainsi les sons et lumières sont réduits pour accueillir ces clients sensibles, ou d’autres qui préférent les atmosphères calmes pour faire leurs courses en toute quiétude. Les horaires du silence se dérouleront tous les jours de 10 h à 11 h, de 13 h à 15 h et de 16 h à 17 h. L’initiative est salutaire mais pourquoi ne pas l’étendre aux heures de pointe, afin que toute la clientèle puisse profiter de ce calme au moment de faire ses courses ?

Fruits et légumes de saison • Casino vient de lancer un baromètre pour indiquer la saisonnalité des fruits et légumes. À l’aide d’un code couleur, le consommateur peut savoir quels fruits et légumes sont de saison lorsqu’il fait ses courses. Les produits signalés en vert sont les produits de saison, en jaune ceux qui sont en début ou fin de saison et en rouge ceux qui sont hors-saison. L’initiative pourrait inspirer d’autres enseignes.