Les 193 membres des Nations unies viennent d’approuver, mardi 15 mars, une résolution pour la pratique du vélo dans le monde. Pédaler pour lutter contre le réchauffement climatique et sauver la planète. Cette résolution symbolique, non contraignante, incite les États à accorder une attention particulière à la « petite reine » dans les stratégies de développement transversales. Certains pays n’ont pas attendu cette intention onusienne pour intégrer le vélo dans les transports publics et les milieux urbains et ruraux.

Promouvoir l’utilisation des deux-roues par les particuliers et les entreprises contribue, chiffres à l’appui, à réduire les émissions de gaz à effet de serre (GES). Rouler à vélo coûterait six fois moins cher que d’utiliser sa voiture. En 2020, il s’est vendu 2,7 millions de vélos en France. Le chiffre d’affaires de ce secteur a atteint les 3 milliards d’euros, soit une progression de 25 % en un an – et 2020 avait été une année record sur le plan des ouvertures des itinéraires cyclables. La pandémie covid-19 a accéléré l’adoption du vélo. Avant le confinement, la bicyclette représentait à peine 3 % des déplacements. Aujourd’hui, dans des villes comme Strasbourg ou Grenoble, elle dépasse les 10 %. De plus en plus d’employeurs proposent à leurs employés des vélos de société et les pouvoirs publics ne cessent de soutenir les achats de deux roues via des subventions et des primes.

Échapper à l’immobilité du quotidien

Le marché des deux-roues est aujourd’hui porté par un réel engouement en Europe et dans le monde. L’année dernière, en Allemagne, le vélo est devenu une matière enseignée à l’unité de géographie à l’Université Ostfalia de Salzgitter. Le pays dispose déjà de 40 000 kilomètres de pistes cyclables. Les Allemands sont 44 % à utiliser leur vélo régulièrement : presque 1 Allemand sur 2 !

Pratiquer le vélo pour son plaisir ou pour sauver la planète, c’est retrouver une magie de l’équilibre, vivre des sensations de liberté et échapper à l’immobilité du quotidien. « La vie est comme une bicyclette, il faut avancer pour ne pas perdre l’équilibre », écrivait Albert Einstein. L’écologie humaine est, elle aussi, une histoire d’équilibre !