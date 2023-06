Temps de lecture estimé : 2 minutes

Selon un nouveau rapport de l’Agence internationale de l’énergie (AIE), l’énergie renouvelable vient de battre de nouveaux records alors que les pays du monde entier continuent à accélérer son déploiement. C’est du jamais vu et c’est une bonne nouvelle pour la transition écologique.

La hausse des prix des combustibles fossiles a entraîné un fort développement de l’énergie solaire photovoltaïque et éolienne. Partout dans le monde, les énergies renouvelables sont à l’avant-garde de la réponse à la crise énergétique. En Europe, aux États-Unis et en Inde des mesures politiques contribuent à leur augmentation. Quant à la Chine, elle ne cesse de consolider sa position de leader dans le domaine.

Selon le rapport de l’AIE, la capacité d’énergie renouvelable dans le monde devrait augmenter d’un tiers cette année atteignant 4 500 gigawatts (GW). La production solaire photovoltaïque mondiale devrait plus que doubler pour atteindre 1 000 GW d’ici à 2024. Et c’est la hausse du prix de l’électricité qui stimule cette croissance rapide et permet aux consommateurs de réduire leurs factures. De nombreux pays ont activement cherché des alternatives aux combustibles fossiles par l’installation des applications photovoltaïques distribuées plus petites, qui sont en voie de représenter la moitié du déploiement global de l’énergie solaire de cette année.

Objectif renouvelable 2030

L’énergie éolienne devrait aussi augmenter en 2023, avec une croissance de près de 70 % d’une année sur l’autre. Mais contrairement au photovoltaïque, ses chaînes d’approvisionnement ne se développent pas assez rapidement pour répondre à l’accélération de la demande.

La croissance sans précédent d’une énergie propre est alimentée par un soutien politique, des préoccupations en matière de sécurité énergétique et l’amélioration de la compétitivité par rapport aux combustibles fossiles. C’est rassurant, le monde disposera ainsi d’une capacité de production d’énergie renouvelable suffisante en 2030 pour répondre commodément au niveau de demande annuelle.

100 milliards d’euros économisés

On estime que les capacités photovoltaïques et éoliennes nouvellement installées ont permis aux consommateurs d’électricité européens d’économiser 100 milliards d’euros au cours de la période 2021-2023 en remplaçant la production plus coûteuse de combustibles fossiles. Sans ces ajouts, le prix de gros moyen de l’électricité dans l’Union européenne en 2022 aurait été supérieur de 8 %. « La crise énergétique mondiale a montré que les énergies renouvelables sont essentielles pour rendre l’approvisionnement énergétique non seulement plus propre, mais aussi plus sûr et abordable. Les gouvernements réagissent en s’efforçant de les déployer plus rapidement. »