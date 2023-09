Temps de lecture estimé : 2 minutes

Dans la passivité médiatique estivale, des bonnes nouvelles ont surgi pour annoncer, dans l’obscur horizon planétaire, des initiatives en faveur de la biodiversité. 185 pays, membres du Fonds pour l’environnement mondial (FEM), viennent d’acter la création du fonds spécifique biodiversité, pour financer la mise en œuvre de l’accord Kunming-Montréal signé lors de la COP 15 en décembre 2022.

Le FEM, un élément essentiel dans l’amélioration du sort de millions de personnes, travaille en partenariat avec les pays, les institutions internationales, les ONG et le secteur privé pour favoriser des actions pour le climat, la biodiversité et contre la désertification. Ses ressources sont reconstituées tous les quatre ans. En 2022, 5,33 milliards de dollars de subventions ont ainsi été actés. Un record, dont 360 millions apportés par la France. Depuis sa création en 1991, il a financé plus de 5000 projets dans 170 pays, pour un montant total de plus de 21 milliards de dollars qui ont permis de mobiliser 114 milliards supplémentaires en co-financement. Soutien aux populations autochtones, promotion de l’hydrogène vert, la gestion durable de l’eau, la mise en place d’aires protégées… Autant d’initiatives salutaires pour protéger la biodiversité et la nature.

La France principalement concernée

Côté européen, un vote décisif avait lieu le 12 juillet au Parlement de Strasbourg pour l’adoption de la loi sur la restauration de la nature. Elle visait à restaurer 20 % des écosystèmes terrestres et marins dégradés d’ici à 2030 et prévoyait aussi l’extension de zones à haute diversité (haies, mares, jachères, tourbières, etc). Une avancée appréciable dans la sauvegarde de la biodiversité.

En France, le gouvernement a divulgué sa nouvelle feuille de route pour préserver la nature. 264 millions d’euros de crédits supplémentaires seraient consacrés à la biodiversité en 2024. Cette troisième mouture de la « stratégie nationale biodiversité » à l’horizon 2030, était attendue par les associations environnementales qui ne cessent d’appeler à stopper et inverser la destruction des écosystèmes. Rappelons que la France est le sixième pays dans le monde à abriter un grand nombre d’espèces menacées inscrites sur la liste rouge de l’Union internationale pour la conservation de la nature (UICN). Sur plus de 12 500 espèces évaluées, plus de 2 300 sont menacées ! Face à la gravité de la détérioration de la biodiversité, le monde n’a pas le choix que d’être à la hauteur de l’urgence ! « La biodiversité nous concerne au premier chef, car la biodiversité c’est nous, nous et tout ce qui vit sur terre », alerte l’astrophysicien Hubert Reeves.