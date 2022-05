Temps de lecture estimé : 2 minutes

Ces sites géologiques mondiaux que l’Unesco préserve sont souvent façonnés par les rivières, les montagnes et déserts et ne suivent pas les frontières légales tracées par les humains.

L’Unesco vient de désigner huit nouveaux territoires qui intègrent le réseau des Géoparcs mondiaux, portant ainsi leur nombre à 177, répartis dans 46 pays. Ces sites et ces paysages d’importance géologique internationale sont gérés selon un concept holistique de protection, d’éducation et de développement durable. Ils sont dotés d’une diversité hors du commun, mélange de biodiversité et richesse culturelle. Ils sont aussi au service des communautés locales.

Ainsi, les Finlandais ont la chance d’apprécier la beauté du Géoparc de Salpausselkä, couvert d’eau et de forêt. Il s’étend sur plus de 600 km, des lacs, des moraines, des amas de débris rocheux déposés par les glaciers constituent le vestige géologique le plus connu de Finlande. Situé en Allemagne, le Géoparc de Ries porte une histoire de près de 15 millions d’années et offre un aperçu fascinant de l’histoire de la Terre.

Au Brésil, le Géoparc de Seridó recense une population de plus de 120 000 habitants, dont la communauté des Quilombolas, et perpétue la mémoire de ses ancêtres africains, réduits en esclavage. Il abrite aussi l’un des plus grands gisements de scheelite d’Amérique du Sud, issu de l’activité volcanique des ères mésozoïque et cénozoïque.

La Grèce n’est pas en reste avec la beauté du site de Céphalonie-Ithaque qui regorge de grottes et de cours d’eau souterrains, disséminés à travers les îles. Ce Géoparc grec nous raconte la légende littéraire de Kefalos et Ithaca, désignées dans l’Odyssée comme terres natales d’Ulysse, héros du poème épique d’Homère.

Union sacrée entre la nature et les Hommes

Au Nord, le Géoparc suédois de Platåbergens dispose d’un paysage unique composé des 15 montagnes aux sommets plats. Elles ont été façonnées par l’érosion au cours de la dernière période glaciaire, il y a 115 000 ans. La région s’étend également sur la plaine de Västgöta avec ses lacs de plaines, ses crêtes ondulées et ses paysages culturels bien préservés.

Tous ces vestiges racontent une union sacrée entre la nature et l’humanité. Aujourd’hui, ils sont un enchantement pour les visiteurs. Ces sites géologiques mondiaux que l’Unesco préserve sont souvent façonnés par les rivières, les montagnes et déserts et ne suivent pas les frontières légales tracées par les humains. Certains Géoparcs traversent naturellement les frontières pour relier les peuples de différents pays. Signe que la nature n’a pas de frontières comme la beauté de sa biodiversité, elle est aussi sans limite. « Je rêve d’un peuple qui commencerait par brûler les clôtures et laisser croître les forêts », écrivait l’écologiste américain Henry David Thoreau.