Temps de lecture estimé : 2 minutes

Près de la moitié des étudiants (47 %) qui suivent des cours de finance considèrent que la transition écologique n’est pas assez, voire pas du tout, enseignée.

Bonne nouvelle, depuis quelques années, la finance durable est en constante progression. Elle est devenue incontournable grâce à une réglementation accrue et une prise de conscience sur le sujet. Par finance durable, l’on entend la prise en considération dans les décisions, des facteurs tels que la pollution, les émissions de gaz à effet de serre ou la perte de biodiversité… Et d’autres droits sociaux et de gouvernance.

Nous savons que les institutions financières sont appelées à jouer un rôle clé dans la transition environnementale. Par exemple, l’Europe aura besoin de 350 milliards d’euros d’investissements par an afin d’atteindre les objectifs de réduction d’émissions pour l’énergie et le climat pour 2030. L’écologie est devenue aussi une préoccupation chez les étudiants et les jeunes diplômés qui souhaitent s’orienter vers des métiers en phase avec leurs valeurs, leur permettant de contribuer à la transition environnementale.

Les écoles de commerce vont repenser leurs cours

La récente enquête menée par WWF France et l’association Pour un Réveil Écologique a interrogé des étudiants en finance ou qui se destinent à un métier dans ce secteur, afin de recueillir leur opinion sur la prise en compte des enjeux écologiques dans leur formation et leurs attentes professionnelles. Cette étude a montré que si les étudiants sont aujourd’hui majoritairement sensibilisés à la transition écologique, ils se considèrent insuffisamment formés. Il y a un décalage entre leur sensibilité à l’écologie et leurs connaissances perçues sur le sujet. Près de la moitié des étudiants (47 %) qui suivent des cours de finance considèrent que la transition écologique n’est pas assez, voire pas du tout, enseignée, et 75 % d’entre eux souhaitent que ces enjeux soient mieux intégrés dans leurs cours.

Les attentes des étudiants en finance ne s’arrêtent pas à l’enseignement : plus de trois quarts considèrent que les institutions financières ont un rôle à jouer dans la transition. Et six étudiants sur dix pensent que les critères environnementaux vont influencer leur recherche en stage et emploi à l’avenir.

L’enquête révèle aussi que neuf écoles de commerce, interrogées, comptent répondre à cet intérêt des étudiants pour les sujets de durabilité en effectuant une refonte de leur offre de cours d’ici à 2023-2024. Il est temps d’intégrer la durabilité dans les programmes des masters en finance et il est plus que jamais essentiel que la finance repense ses outils habituels, pour servir la durabilité. « Faire de l’argent un moyen et non une fin, mettre au centre de nos préoccupations l’humain et la nature, et l’argent à leur service, est la seule alternative possible dans le débordement et l’incohérence où nous sommes », écrivait Pierre Rabhi.