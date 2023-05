Temps de lecture estimé : 2 minutes

C’est l’heure du tour d’horizon environnemental… par Ezzedine El Mestiri !

La LPO alerte sur la sécheresse • Dans une note publiée, la Ligue de protection des oiseaux (LPO) analyse les nombreux impacts causés par les pénuries d’eau sur la biodiversité dans dix espaces naturels en Charente-Maritime et en Vendée, totalisant plus de 13 000 hectares. Le constat est lourd : une faible reproduction chez certaines espèces d’oiseaux, d’amphibiens ou d’insectes, notamment liée à l’assèchement des zones humides. L’assèchement des sols a eu aussi des conséquences sur la flore terrestre et aquatique et a entraîné le développement d’une végétation « inhabituelle ».

Écologie : changer les imaginaires • Dans une tribune publiée par Libération le 26 avril, une quarantaine d’artistes, d’élus et d’intellectuels formulent douze propositions afin de diffuser les discours écologiques par le biais des représentations et de l’enseignement. « Nous convions le ministère de la Culture ainsi que les collectivités territoriales à inscrire l’écologie au rang de leurs priorités ». Autant d’utiles et intéressantes idées et propositions pour réinventer un monde articulé autour de nos relations avec la Terre et des récits, des représentations et une création culturelle.

Allemagne : une nouvelle chaudière • Le gouvernement allemand vient de présenter un projet de loi qui vise à réduire les émissions de CO 2 dans le secteur du bâtiment qui contribue à hauteur de 30 % aux émissions totales du pays, dont la moitié dues au chauffage. Une chaudière enfin verte ? L’objectif est de faire reculer le chauffage au gaz, aujourd’hui installé dans près de la moitié des logements du pays. L’avenir passe par les pompes à chaleur ou les chaudières à l’hydrogène. Dès 2024, toute nouvelle chaudière devra fonctionner avec au moins 65 % d’énergie renouvelable.

Fracture numérique entre les sexes • Les filles sont laissées pour compte dans un monde de plus en plus connecté, et c’est particulièrement vrai dans les pays à faible revenu, avertit une nouvelle analyse du Fonds des Nations Unies pour l’enfance (Unicef). Environ 90 % des adolescentes et des jeunes femmes n’utilisent pas Internet dans ces pays. Leurs homologues masculins, en revanche, sont deux fois plus susceptibles d’être en ligne. « Combler la fracture numérique entre les filles et les garçons, c’est bien plus que simplement avoir accès à Internet et à la technologie. Il s’agit de donner aux filles les moyens de devenir des innovatrices, des créatrices et des dirigeantes », a déclaré Robert Jenkins, directeur chargé de l’éducation à l’Unicef. L’agence onusienne recommande ainsi d’enseigner les compétences numériques de manière égale aux filles et aux garçons à l’intérieur et à l’extérieur de l’école.