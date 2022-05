Temps de lecture estimé : 1 minute

Sommes-nous perdants ou allons-nous gagner en nous déculturant, en adoptant l’anglais, en transformant notre culture, notre langage, notre manière de lire et d’écrire, notre mode de relation ?

C’est vendredi. Les loups louvoient et le temps est à la réflexion. Et je me questionne sur le dépérissement de notre langue… le français au cas où cela échapperait à certains !

Ma question n’est pas d’ordre moral. Elle n’est pas liée aux réalités économiques et politiques qui explicitent les effets de la conquête du monde par les États-Unis, leurs entreprises, leurs technologies, leurs médias et leurs fabriques à cultures et divertissements.

Non. Est-ce notre intérêt ?

Une langue n’est pas simplement l’addition d’un vocabulaire et d’une grammaire. Elle vous qualifie. Elle vous distingue. Elle vous symbolise. En même temps, une langue rapproche, unifie, facilite les relations humaines.

Finalement nous sommes dans la pire des situations.

Nous subissons l’envahissement progressif de l’anglais. Nous oublions la défense et la promotion du français dans le monde.

Nous attendons que « les things se fassent »…

Pas mieux pour échouer dans la protection de notre personnalité ou dans notre intégration mondialiste. Avec un manque de vision et d’engagement, à tous les coups, on perd.