Temps de lecture estimé : 1 minute

L’ère du non-dialogue. Sur les réseaux (a)sociaux, il devient difficile de se frayer un chemin vers la réflexion cohérente. La part belle à l’insulte, au dénigrement, au harcèlement ? Pour paraphraser ce qu’Aristide Briand disait de la guerre, il est temps de mettre le clash hors-la-loi.

C’est vendredi. Les bulots bullent et le temps est à la réflexion. Et je souhaite insister, avec lourdeur, sur une notion essentielle si peu vivante et valorisée sur les réseaux sociaux.

Je suis peiné par l’affaiblissement de la notion même de dialogue, en particulier entre personnes dont les idées et avis diffèrent.

Quand tout est fait pour que les mêmes se rassemblent, la relation humaine incarnée par la discussion a du plomb dans l’aile.

C’est la construction même des réseaux sociaux. C’est la finalité des chaînes infos. Un système construit sur l’entre-soi, la tribalité des idées et des comportements. Dehors celles et ceux qui s’opposent à nos idées, nos principes, nos comportements.

Il suffit de contempler les interviews ou les débats, la violence entre députés, la quotidienneté des clashs et cette hannounisation des esprits tue chaque jour un peu plus l’idée d’écouter l’autre.

On est fier de ne pas se parler, de ne pas communiquer, de refuser le contact avec l’autre. Comme si les différences devenaient des oppositions, comme si la différence devenait l’adversité.

Or, une société n’a d’avenir que parce qu’elle repose sur la capacité à rassembler des individus différents par leurs religions, leurs origines, leurs visions du monde. Sinon nous nous dirigeons vers l’idéal des fous, le totalitarisme qui ne dit pas son nom comme c’est le cas dans une bonne cinquantaine de pays. Une seule et unique pensée.

Je préfère donc l’imperfection des dialogues entre personnes qui différent que l’unité imposée autour de la pensée unique. Un véritable poison mortel.