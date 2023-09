Temps de lecture estimé : 1 minute

C’est vendredi. Les bulots boulottent et le temps est à la réflexion…et pour débuter cette saison un indiscutable carton rouge aux entreprises qui développent des réductions de quantités dans les packagings…sans en avertir les consommateurs et en chantant sur les ondes et les écrans leur implication pour « qu’ensemble nous rendions ce monde meilleur ».

Ma colère ne vient pas du fait que la démarche puisse être condamnable. On ne peut pas tout comprendre des entreprises et marques dans des contextes de sérieuses hausses des prix et des énergies, des effets négatifs des conflits internationaux. Faire des économies en baissant les quantités, oui mais pas en cachette, dans le mensonge, comme si on prenait un ado en train de feuilleter un magazine porno… Ha pardon on ne savait pas…

L’antipathie générale ainsi provoquée vient d’une démarche accomplie en douce, sans informer les consommateurs ni prévenir les clients. On oublie les discours, les promesses et les engagements comme un alcoolique sevré qui se précipite à nouveau sur la bouteille et l’ingurgite dans la précipitation. Alors peut-on remercier ces entreprises de multiplier les campagnes de pubs sur fond de convivialité et d’humanité, de « nous et vous », de « demain et d’ensemble », de cette kermesse quand face aux difficultés on oublie tout ?

Le rapport honnête entre la marque et les gens doit d’abord être fondé sur l’information juste, la transparence, l’absence de mensonges.

Là, avec ces tactiques clandestines, on trahit la relation et on remet en cause la sincérité de la marque dite engagée, transparente, responsable. Commercer ainsi c’est un retour vers un passé fait de magouilles et de mensonges. Face à ces manigances menées pour contrer les difficultés des entreprises on comprend pourquoi la relation de confiance doit toujours se conjuguer avec une vigilance, elle, certaine !