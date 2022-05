Temps de lecture estimé : 1 minute

Sur les chaînes d’infos, vous trouverez un même expert pour parler de la guerre en Ukraine et du prix des yaourts en Israël.

Les rollmops roulent mous et le temps est à la réflexion.

Et je dois avouer que je suis en admiration devant les chaînes d’infos et leurs experts.

Ces derniers tiennent le micro trois fois par jour, comme un laxatif, ayant une analyse acérée et une vision très construite sur la guerre en Ukraine, la grippe du thon au Japon, le prix des yaourts en Israël, la vente d’armes aux USA, les wokistes dans nos universités, la cuisine au wok en Finlande, la personnalité du secrétaire d’Etat à l’artisanat, la montée des eaux en Antarctique, l’Immaculée Conception…

… Sans oublier le métavers, les giboulées au printemps et la variole du singe. Ou encore les nouveaux types de kebabs.

Cela me déprime rarement, me fait sourire quelquefois. Mais surtout me pousse à considérer que dans la nomination « chaînes d’infos » il y a surtout des processus pour enchaîner plus que des infos pour nous ouvrir aux mondes.

Le reste n’est qu’addiction.