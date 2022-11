Temps de lecture estimé : 1 minute

Les rats rient et le temps est à la réflexion. Mais pardon de vous faire part de mon obsession permanente, cette terrible contradiction entre une politique juste et une absence de moyens et d’actions qui rend stérile la volonté.

Faire que l’école soit le lieu qui favorise l’orientation des jeunes. Oui, c’était clair, juste, évident. Le faire sans démultiplier les moyens, sans former de manière permanente et très largement les responsables de l’orientation… c’est tout simplement immoral !

Parce qu’on favorise le fossé social. Parce qu’on laisse dans la misère celles et ceux qui ne disposent de personne pour les aider. Parce qu’on favorise les grands lycées, les quartiers riches, les lieux traditionnels de la ségrégation sociale.

Mais une révolution sans davantage de personnes, sans programmes ambitieux, sans salaires décents, sans organisation performante… est-ce bien une révolution ?

Oui, je pourrais choisir des adjectifs plus censés ou plus élégants. Mais quand c’est immoral, c’est immoral.