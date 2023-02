Temps de lecture estimé : 1 minute

« Nous sommes si enfermés dans une violence quotidienne qui s’immisce partout que nous perdons, lentement mais sûrement, le sens de ce que veut dire faire société »

C’est vendredi. Les grizzlys font grise mine et le temps est à la réflexion.

Je veux rendre un hommage cynique à ces penseurs, activistes, deconstructeurs et disrupteurs qui ont su si bien affaiblir la notion fondamentale de politesse.

Car la politesse vraie est un humanisme, une forme élevée de reconnaissance et de respect des autres. Attendre au feu rouge. Laisser passer des piétons. Se lever dans le métro pour laisser sa place à une femme enceinte, une personne âgée. Remercier. Savoir s’excuser. Nous sommes si enfermés dans une violence quotidienne qui s’immisce partout que nous perdons, lentement mais sûrement, le sens de ce que veut dire faire société.

Et si la modernité c’est amplifier le pouvoir des forts et affaiblir les plus faibles, nous allons tranquillement vers ce qui n’est ni plus ni moins qu’une forme de barbarie « soft ».

Les forts et les aisés s’en accommoderont.

Les plus faibles s’enfonceront encore plus.

Et si la notion d’ordre n’était pas qu’un moyen de préserver les acquis des dominants mais une forme de protection indispensable pour que les plus démunis aient une vie correcte ?