Temps de lecture estimé : 1 minute

La vedette de C8 impose sa marque sur l’esprit public. Une réelle menace pour la démocratie… Vivement le dialogue prochain.



Les tics toquent et le temps est à la réflexion. Et en ces temps troublés et tendus, alors qu’on souhaiterait que le dialogue remplace la violence, nous sommes confrontés à un phénomène qui s’empare gentiment des esprits de nombreux télévores, la hanounaïsation des esprits.

On pourrait considérer que c’est donner trop d’importance à l’amuseur de C8. Et que le téléspectateur a droit en fin de journée à un moment de détente et de franche rigolade.

Mais il ne s’agit plus d’amusement. L’émission de Cyril Hanouna et de ses serviteurs s’appuient sur la haine et la violence que les réseaux sociaux aiment tant diffuser. On valorise les influenceurs de pacotille. On valorise le clash, la haine, la tension, la violence, la dénonciation sans preuves. On cherche des boucs émissaires. On dévalorise le dialogue et l’écoute, la réflexion.

Quand notre société a tant besoin d’écoute et de compréhension, c’est l’apogée d’une culture de la haine à des millions de citoyens. Oui quand on devrait plus s’écouter chaque jour c’est la fête à la haine.