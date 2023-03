Temps de lecture estimé : 1 minute

« Sommes-nous forts de ce que nous savons ou de ce que nous ignorons et dont la quête nous motive ? »

C’est vendredi. Les silures ont la vie dure et le temps est à la réflexion. Alors j’ai voulu penser au bonheur en 30 mots.

Être heureux, c’est ressentir une joie intérieure qui émane de la satisfaction de nos besoins et désirs, d’une vie harmonieuse et épanouissante, de relations authentiques et de la conscience de notre propre valeur et but dans la vie.

Je remercie ChatGPT pour ces mots qui répondaient à ma demande, être heureux. Suis-je bluffé de la réponse, un peu. Ai-je réellement la réponse, j’en doute. Heureusement.

Tant que la vie demeure un questionnement il y a des chances pour que nous demeurions des êtres curieux, passionnés, complexes.

