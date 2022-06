Temps de lecture estimé : 1 minute

Roland-Garros a privilégié Amazon. Problème, on ne peut pas coucher en même temps avec le public et le privé sans en assumer les conséquences.

C’est vendredi. Les rascasses jacassent et le temps est à la réflexion.

Le tournoi de Roland-Garros qui n’existe, survit et brille par nos impôts et les aides de l’État, en privilégiant Amazon aux dépens de la télévision publique, fait preuve de plus que de la légèreté.

C’est cracher sur les téléspectateurs fidèles qui ne peuvent voir un match que s’ils viennent engraisser les fichiers d’une entreprise privée.

C’est cracher sur un bien public, nos chaînes publiques – qu’on les apprécie ou non. Or ce tournoi ne vit que parce que l’État est derrière.

Soit on respecte les accords, l’éthique, le public. Soit on respecte l’argent, la rentabilité et le privé. Mais on ne peut coucher en même temps avec le public et le privé sans en assumer les conséquences.

Entre une télévision publique qui m’agace et une entreprise qui se glisse dans tous les coins de notre vie… le choix est fait !

Ps : je ne pensais pas défendre un jour France 2 et France 3, comme quoi tout est possible.