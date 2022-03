Temps de lecture estimé : 1 minute

Nestlé, Leroy Merlin, Auchan et d’autres rencontrent un boycott croissant face à leur volonté de rester en Russie.

C’est vendredi. Les vives vivent et le temps est à la réflexion.

Nestlé, Leroy Merlin, Auchan et d’autres rencontrent un boycott croissant face à leur volonté de rester en Russie. Financièrement, ces marques préserveront mieux leurs capitaux par cette stratégie de maintien des implantations.

En termes d’image, elles vont subir un préjudice d’autant plus fort que la médiatisation sur le sujet se montre très élevée. À court terme, elles gagneront et imaginent sans doute que les clients ont la mémoire courte… ce qui est relativement vrai !

Mais plus le conflit durera, plus on découvrira les atrocités, plus les peurs se manifesteront et plus ces marques risquent de voir leur image publique s’affaiblir sérieusement. Alors certains regretteront le manque de courage passé.

La mémoire des clients et des citoyens n’est peut-être pas très élevée mais les médias sauront raviver les décisions prises.

Et devenir le synonyme de lâcheté n’est pas précisément bon pour sa réputation. À prix égal on préférera la marque courageuse ou la marque molle et peureuse ?

L’histoire des boycotts montre qu’il n’existe pas de règle qui s’applique à tous. Par contre il est une certitude : la mémoire des marques, de leurs fautes ou mésaventures demeure vivante longtemps et ne s’oublie jamais.