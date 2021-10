Temps de lecture constaté 1’

Car l’altérité ne fait pas bon ménage avec le spectacle politique dans les médias.

Aujourd’hui c’est vendredi. Les colins cheminent et le temps est à la réflexion. Et je me demande comment pouvons-nous sortir de la nasse dans laquelle nous, citoyennes et citoyens, sommes enfermé·es.

L’imposition de l’absolu, la perte du sens de la relativité, la dure capacité à peser le pour et le contre, la compréhension que les arguments sont rarement dans un camp ou dans l’autre, oui, nous n’avons jamais tant souffert de ce manque de dialogue.

Levinas et quelques penseurs ont disparu de nos mondes car l’altérité ne fait pas bon ménage avec le spectacle politique dans les médias, avec la course à l’audience. La nouvelle culture de l’engagement médiatique sonne de moins en moins comme la capacité à expliciter une nouvelle vision du monde qu’une opposition à l’autre.

Nous apprenons plus à détruire en oubliant que la responsabilité suprême, c’est de construire et non de se cantonner à la critique, c’est de penser collectif et non se renfermer sur ses seuls followers. Entre les logiques des réseaux sociaux, des chaînes d’information en continu, des blogs et des influenceurs, la moyenne devient détestable et seul l’écart-type prend de l’intérêt.

Autrement dit, la paix est terriblement ennuyeuse et rien ne vaut une bonne guerre pour faire crier de plaisir tous les audimats. Il suffit de voir se succéder les manifestations chaque week-end, ces entre-soi prêts à tuer toute opposition, cette triste incapacité à discuter.

Sans moi !

PS : apprendre à dialoguer avec celles et ceux qui ne partagent pas nos opinions, un beau défi pour notre système éducatif et nos écoles (à bon entendeur salut).