« Permettre à des jeunes de se passionner, de se construire, c’est simplement formidable »

Aujourd’hui, c’est vendredi. Les cachalots sont dans l’eau et le temps est à la réflexion, enfin pas tout à fait.

Et cette semaine je n’ai pas de questionnement mais une certitude.

Œuvrer dans les domaines de l’éducation et l’enseignement supérieur est certainement l’un des métiers parmi les plus passionnants, les plus motivants, les plus utiles, les plus constructifs.

Permettre à des jeunes de se passionner, de se construire, c’est simplement formidable.

Vivement demain.