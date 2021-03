Temps de lecture 0’30

Ce sont les forces et les faiblesses de la France

C’est vendredi. Les bulots bullent et le temps est à la réflexion.

Et cette maudite épidémie est un révélateur fort des forces et des faiblesses de la France. Solidarité, entraide, sens du social, initiatives personnelles ou dynamiques associatives, nous excellons dans l’art de l’entraide, n’en déplaise aux grincheux de toute sorte. Et quand on compare les politiques sociales des pays face à la pandémie, la France est certainement l’un des pays parmi les plus remarquables. Mais s’adapter est une chose, lutter contre le mal demande un sens marqué de la débrouille, de la résistance, de l’innovation, de la rapidité d’action, de la capacité d’adaptation des structures et des organisations. Et nous crevons littéralement de la lourdeur administrative, de la culture de la complexité, d’un centralisme étouffant et d’un blocage de l’initiative individuelle. À défaut d’être les meilleurs pour terrasser la pandémie, nous excellons pour en atténuer ses méfaits. C’est pas vraiment glorieux mais terriblement humain.