Temps de lecture 0’30

La « logique des mêmes » va à l’encontre de la coexistence des différences.

C’est vendredi. Les requins requinquent et le temps est à la réflexion.

Et je suis obsédé par les conséquences désastreuses (et encore sous-évaluées) des réseaux sociaux et de leurs « logiques des mêmes » qui cherchent à rassembler celles et ceux qui… se ressemblent.

Une société comme une entreprise ne tire pas sa richesse de la ressemblance de ses membres mais de la coexistence des différences. Du soviétisme au nazisme, les sociétés totalitaires ont voulu l’indifférenciation de leurs membres. Pour preuve absolue, l’élimination physique de ceux qui, par leurs différences, étaient en contradiction avec le modèle unique.

Les réseaux sociaux ne sont pas des systèmes totalitaires qui s’affirment. Ils ne sont pas nés de cette idéologie. Au contraire, ils affichent avec fierté la diversité qui y règne. Mais les extrêmes s’en nourrissent.

La « machine infernale » rassemble les mêmes, rejette les différents, affaiblit les débats, les échanges, les dialogues. C’est tristement et doucement la domination de l’entre-soi, de la ségrégation, de la fermeture des frontières mentales.