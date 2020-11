Temps de lecture constaté 0,25’

… vaut mieux que just think it.

C’est vendredi. Les thons tonnent et le temps est à la réflexion. Et dans ces moments propices à l’introspection, quand tant de promesses de lendemains qui chantent ou de fins du monde terrifiantes nous envahissent, j’ai trouvé dans les propos de l’écrivain espagnol Arturo Perez Reverte une très utile source d’inspiration. Son héros, dans un de ses ouvrages, affirme la priorité de l’engagement par une phrase magnifique de force et de justesse : « L’épisode lui avait appris une leçon qui allait lui être utile pour la vie. Mieux vaut un “on ne sait jamais” qu’un “si j’avais su”. »

C’est une très belle manière d’affirmer la primauté de l’action sur le discours, de l’engagement sur la réflexion.

Tous les plans, les stratégies, les nouvelles idées géniales plus géniales que les anciennes idées géniales ne valent que par leur mise en œuvre… le reste est parfait pour les romans.

« Just do it » est quand plus honorable que « just think it ».