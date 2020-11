Temps de lecture constaté 1’

Uni·es main dans la main.

Aujourd’hui c’est vendredi. Les poissons sont confinés. Les pensées sont fatiguées. La réflexion est sous tension.

Alors je pense à celles et à ceux qui souffrent de l’immonde covid, à celles et à ceux qui soignent et se dévouent en attendant des jours meilleurs, à celles et à ceux qui télétravaillent et se demandent de quoi demain sera fait, à celles et à ceux derrière les grilles fermées de leurs magasins, de leurs cafés, de leurs usines et qui cherchent l’espoir.

Nous partageons toutes et tous le même sort, alors démontrons que l’esprit d’individualité à la française n’est pas synonyme d’individualisme. Protégeons-nous pour protéger les autres.

Faisons des sacrifices, souvent petits, pour aider celles et ceux qui sont confrontés vraiment à la détresse.

Enfin, osons adopter cette relativité si saine pour ne pas oublier ce que nos malheurs ont de limités en comparaison à d’autres moments dans l’histoire, à d’autres lieux sur cette terre, aujourd’hui même.

Cette épidémie se nourrit de nos contradictions, alors faisons de nos solidarités qu’on disait impossibles la meilleure réponse à cette inhumanité.