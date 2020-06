Un peu de réalisme soignerait notre dépression bizarre.

Aujourd’hui, c’est vendredi. Les dorades radotaient et le temps est à la réflexion. Et je me dis que nous vivons dans un drôle d’enfer français. Tout est dramatisé. Or c’est quoi, la France ?

1. L’une des meilleures protections sociales au monde.

2. L’une des protections reconnues comme plus qu’acceptables en matière de chômage

3. L’une des meilleures protections en matière de maternité et de congés pour paternité.

4. Un système de retraite largement au-dessus des pays comparables.

5. Une aide aux plus démunis jamais suffisante, mais qui tient largement la comparaison.

Nous avons des faiblesses, des retards, des pesanteurs… Mais si nous apprenions à ne pas confondre l’enfer avec ce qui représente un paradis pour 3/4 de l’humanité, peut-être qu’on serait un peu plus heureux.

Et si la calinothérapie est inutile, un peu de réalisme soignerait notre dépression bizarre. Précision historique, c’est plutôt le monde qui a envie de venir en France que la France qui a envie de partir ailleurs… et ce devrait être une légitime fierté.

Ni la reconnaissance de nos forces ni le combat pour les préserver ne sont un signe de faiblesse. Au contraire !

Marc Drillech