Temps de lecture constaté 2′

L’Allemagne tourne définitivement la page Merkel • Sans surprise, Olaf Scholz a été élu chancelier par les député·es allemand·es mercredi 8 décembre. Social-démocrate, son parti disposait de la majorité des sièges au Bundestag, 206 sièges sur 736. Sa nomination par 395 votes contre 303 (6 abstentions) a été prononcée devant celle qui tenait les rênes du pays depuis 16 ans, soit quatre mandats : Angela Merkel, longuement applaudie par les député·es avant l’ouverture de la séance plénière.

Les banques alimentaires dans la tourmente • Avec le retour du froid, fin novembre, les collectes de denrées alimentaires ont commencé dans toute la France. Du 26 au 28 novembre, les banques alimentaires annoncent avoir obtenu 10 000 tonnes de produits pour un équivalent de 20 millions de repas. « Or, notre objectif était 23 millions de repas pour répondre à la hausse du nombre de personnes qui a besoin d’aide : « 6 % en année pleine en 2020 et même une augmentation de près de 12 % sur le troisième trimestre 2021 par rapport à l’année dernière », a déclaré Claude Baland, président du réseau des Banques Alimentaires. Pour rappel, les campagnes hivernales représentent 11 % des ressources recueillies en une année.

Ce jeudi 9 décembre, c’est le retour du salon SME Online ! • Au 31 octobre 2021, 838 000 entreprises ont été créées. Soit 10 000 de moins que lors de toute l’année 2020. La barre symbolique du million d’entreprises créées sur une année calendaire pourrait donc être franchie au 31 décembre. Pour aider les entrepreneur·ses à se lancer, le salon SME Online revient ce 9 décembre à distance. Avec au programme huit webconférences gratuites, dont deux dédiées à la franchise. La table ronde de clôture intitulée « C’est décidé je passe au vert » mettra en avant l’écologie lors de la création d’une entreprise. « Notre dernière journée digitale de l’année est dédiée à tous ceux qui décident de prendre leur destin professionnel en main. Nous souhaitons les aider à réussir leur mue professionnelle, c’est-à-dire leur passage de salarié à indépendant. C’est notre contribution à la transition entrepreneuriale », explique Alain Bosetti, président du salon.

Alain Griset, ministre des PME, démissionne ! • Mercredi 8 décembre, les juges du Tribunal correctionnel de Paris ont condamné Alain Griset pour « déclaration incomplète ou mensongère de sa situation patrimoniale ». Six mois de prison avec sursis et trois ans d’inéligibilité avec sursis. De là, le ministre en charge des PME s’est retiré de ses fonctions, qu’il tenait depuis juillet 2020, et a remercié le Président de la République Emmanuel Macron et le Premier ministre Jean Castex pour leur confiance.

Nathalie Graevenitz, nouvelle présidente de la Fédération de la Vente Directe (FDV) • Nathalie Graevenitz, 61 ans, a été élue présidente de la FDV le 3 décembre par le Conseil d’administration à l’occasion de l’assemblée générale de la fédération. Cette ancienne avocate au barreau de Bruxelles occupait le poste de vice-présidente depuis 2018. Elle succède à Olivier Guilbaud qui était à la tête de l’organisation depuis trois ans.

askR.ai à la conquête du retail ! • Cette année, la start-up créée par Matthieu Chabeaud, Joël Celaries et Alexandre Schneider, a mené une étude auprès de 60 directeur·rices régionaux·les de grandes enseignes du secteur du retail en France. Une enquête qui a permis de faire émerger le besoin de piloter de manière plus efficace les performances des actions commerciales mises en place en magasin. En vue de réponde à cette problématique, askR.ai a levé 1,5 million d’euros – réalisée auprès de Pléiade Venture, avec le soutien de Bpi France et de la Banque Populaire – pour lancer Kaptain Charlie. Ce coach virtuel permet de maximiser les performances des actions commerciales en points de vente.