Le calendrier des événements, webinaires et manifestations en ligne ou en présentiel.

• Lundi 15 novembre

> Hack in Paris 2021, du 15 à 19 novembre. S’inscrire.

Chaque année, l’événement Hack in Paris réunit des experts de la sécurité numérique et de la sécurité IT (internet of things). Il s’agit de comprendre les réalités et les actualités du hacking et de ses conséquences pour les entreprises.

> Procès en appel de François et Pénélope Fillon dans l’affaire des soupçons d’emploi fictif.

> Le port du masque redevient obligatoire dans toutes les écoles de France.

• Mardi 16 novembre

> Insurday : journée de conférence et de rencontres autour de l’innovation dans l’assurance, organisée par Finance Innovation, pôle de compétitivité parisien spécialisé dans l’accompagnement des fintechs, des insurtechs et des acteurs du secteur financier.

Organisé par Finance Innovation. S’inscrire.

> Remise du prix EY de l’Entrepreneur de l’année : cérémonie nationale de remise de prix et annonce des lauréats nationaux 2021 du prix de l’entrepreneur de l’année, récompense des entrepreneurs engagés et performants, en partenariat avec Les Échos. Cérémonie organisée à l’Olympia.

S’inscrire.

> Journée Gaming & Esport, organisée par lesBigBoss.

Un rendez-vous BtoB pour aider les décideurs du digital marketing et de la communication de décrypter les enjeux et comprendre les bénéfices d’investir les canaux du Gaming et de l’Esport. S’inscrire.

Au programme :

• 1 journée d’interactions et d’échanges à Paris

• 1 conférence en partenariat avec France Esport

• 3 tables rondes par groupe de speakers spécialistes des sujets (lire thématiques ci-dessous)

• 1 500 rendez vous qualifiés en face à face

• 20 experts du Gaming et de l’Esport

• Mercredi 17 novembre

> The Big Green : les rendez-vous d’affaires de l’économie solidaire & innovante.

Un moment inédit d’échanges entre les acteurs clés de la Responsabilité sociale et environnementale, à l’Hôtel du Golf Barrière de Deauville. S’inscrire.

> Webinaire: Banques et assurances, comment réussir sa transformation? S’inscrire.

Au programme :

• Pourquoi la signature électronique est-elle un outil incontournable ?

• Comment faire des données clients un atout ?

> Rencontres internationales de la French Tech : rencontre dédié aux start-up et PME du numérique. S’inscrire.

> Première lecture à l’Assemblée nationale de deux propositions de loi sur la protection des lanceurs d’alerte.

> Avis de la Commission européenne sur la prolongation des aides de l’État français aux entreprises.

• Jeudi 18 novembre

> LesBigBoss – IT & Cybersécurité : l’événement d’affaire pour les décideurs de l’IT et de la cybersécurité. 18 et 19 novembre. S’inscrire.

> Webinaire : Comment créer une offre de seconde main et devenir une marque encore plus inspirante ? Webinaire consacré aux opportunités offertes par le marché de la seconde main. S’inscrire.

> Première séance formelle de négociation autour des rémunérations dans la branche hôtels, cafés et restaurants, en crise d’attractivité depuis le début de la crise de la covid.

• Vendredi 19 novembre



> Directeur Expérience Client 2021. Face à des clients de plus en plus exigeants, les nouveaux outils liés au développement de l’IA vous offrent l’opportunité d’améliorer le traitement des demandes, mais comment vous en saisir tout en renforçant le lien humain et émotionnel, plus que jamais nécessaire en cette période ?

> Techstars Startup Weekend Roubaix : trois jours pour monter son projet de start-up et trouver des associés.

• Samedi 20 novembre

> Marches « Nous toutes contre les violences sexistes et sexuelles » dans toute la France.

> Test-match de rugby France – Nouvelle-Zélande au Stade de France.