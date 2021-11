Temps de lecture constaté 2’

Pour cette nouvelle édition du prix Moovjee, la jeunesse était à l’honneur

Pour sa 12e année consécutive, le prix Moovjee a mis à l’honneur l’entrepreneuriat de femmes et d’hommes âgé·es de moins de 30 ans qui ont su faire de leurs ambitions une réalité. Anaïs Hody et Fanny Sterna sont montées sur scène cette année pour décrocher le précieux sésame. Un tremplin inestimable dans un contexte où le marché du travail ne fait pas de cadeau à la jeunesse.

Ils ont moins de 30 ans et sont plein d’ambitions. Le 12e grand concours national des jeunes entrepreneur·ses organisé par Moovjee a dévoilé ses lauréat·es. La sortie de crise sanitaire signe aussi la fin des rencontres par écrans interposés. Les jeunes créateur·rices se sont vu·es remettre leurs prix devant un parterre de professionnel·les dans un cadre historique et impressionnant : l’Hôtel des Invalides (Paris VIIe). 300 personnes ont donc pu assister à la consécration d’Anaïs Hody et Fanny Sterna.

Transmettre le savoir-faire de la pâtisserie française

Le Prix Moovjee est destiné aux jeunes entrepreneur·ses entre 18 et 30 ans qui ont pour objectif la création d’une entreprise implantée en France. C’est un jury composé de 120 personnalités comme des entrepreneur·ses, des ancien·nes lauréat·es, de jeunes entrepreneur·ses, des leaders d’opinion, des journalistes, des grand·es patron·nes, des politiques ou encore des artistes, qui délivre les précieuses récompenses. Les lauréat·es se voient attribuer une aide financière et un accès à un programme d’accompagnement par des chef·fes d’entreprise expérimenté·es. Sans oublier… une belle visibilité médiatique pour développer son réseau. Et cette année 2021 est placée sous le signe de Vénus ! Car ce sont bien deux jeunes femmes qui ont été récompensées pour leur travail.

Anaïs Hody, 29 ans et co-fondatrice de OuiChef/Le chef en Box est l’heureuse lauréate du « Grand Prix Moovjee ». Ce prix récompense les jeunes entrepreneur·ses qui ont créé leur entreprise en France, et dont ils·elles possèdent au minimum 20 % des parts du capital social ou des actions, détenant le mandat social et ayant l’ambition de se développer et de créer de l’emploi. Le chef en box d’Anaïs est implanté en Île-de-France. L’entreprise a pour objectif de transmettre le savoir-faire de la pâtisserie française « au plus grand nombre » et ce, à travers des box de pâtisserie. Mais aussi grâce à des formations en ligne au CAP (certificat d’aptitude professionnelle) Pâtisserie.

🏆 Le prix 100 Jours 2021 est attribué à Fanny Sterna, co-fondatrice de Halt O'Plast, étudiante à l'EPF, tu as le statut Etudiant Entrepreneur et tu es accompagnée par le Pépite Languedoc Roussilon ! 🏆 pic.twitter.com/gS77Ir9DTd — Moovjee (@MoovJee) November 8, 2021

Des initiatives dans l’air du temps

De son côté, Fanny Sterna, seulement âgée de 23 ans, remporte le « Grand Prix 100 jours ». La co-fondatrice d’Halt O’Plast a été récompensée en tant que porteuse de projet. Cette distinction est décernée à ceux et celles qui souhaitent créer une entreprise d’ici à la fin de l’année 2021, qui envisagent de détenir au minimum 20 % des parts du capital social de l’entreprise future et surtout qui veulent créer cette entreprise sur le territoire national. Halt O’Plast, implanté dans l’Hérault, a pour vocation la valorisation des déchets.

N’oublions pas Boris Le Goffic, « Coup de cœur du jury ». Âgé de 27 ans, il est le co-fondateur de Endro Cosmétiques. Cette entreprise est basée en Bretagne et propose des produits cosmétiques bio aux « formules courtes », le tout dans des bocaux en verre consignés. L’objectif de cette marque est de « proposer des alternatives simples, efficaces et agréables à utiliser pour faciliter le passage au zéro-déchet ». Une initiative bien dans l’air du temps !

Et Daniel Huynh, 26 ans, il passe le concours « Mention premier pas vers l’export ». Avec son entreprise Mithril Security SAS, dont il est co-fondateur, il permet aux utilisateurs de l’intelligence artificielle d’en bénéficier sans compromettre la confidentialité de leurs données.

Moovjee présentera les lauréats lors de trois émissions les prochains lundis de novembre. L’occasion de découvrir des aventures entrepreneuriales passionnantes et, peut-être, de vous donner des idées pour l’année prochaine…