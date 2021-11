Temps de lecture constaté 2′

Virgin Galactic : 450 000 dollars et direction la Lune ? ● Un voyage dans l’espace ? C’est en tout cas ce que propose l’entreprise Virgin Galactic. L’agence de tourisme spatial vend des tickets pour un séjour de quelques minutes dans l’espace. La perspective d’un « saut » hors des frontières terrestres rencontre un franc succès. Au moment du lancement du projet, l’enseigne avait écoulé près de 600 réservations. Le prix ? entre 200 000 et 250 000 dollars. Début août, la société qui surfe sur la vague Thomas Pesquet avait augmenté ses tarifs. Il faudra désormais compter 450 000 dollars pour un seul billet. Une somme exorbitante qui n’a pas découragé les plus téméraires. La société annonçait avoir vendu près de 100 tickets au prix fort depuis début août. L’agence de tourisme s’est fixé un objectif simple : vendre 1 000 tickets avant le lancement du premier vol prévu à la fin de l’année 2022. Faut-il croire qui promet la lune ?

Le vaccin Moderna désormais déconseillé chez les moins de 30 ans ● Le vaccin ARN messager Moderna, pilier de la campagne vaccinale, semble hors course pour les moins de 30 ans. La Haute autorité de santé (HAS) recommande d’éviter l’utilisation du vaccin chez les personnes âgées de moins de 30 ans. La raison d’un tel revirement de situation ? Une étude publiée par la société EPI-PHARE, qui associe l’Assurance Maladie (Cnam) et l’Agence du médicament (ANSM) démontre que les vaccins à ARN messager sont à l’origine de rares cas de myocardite chez les jeunes. Au total, 919 cas de myocardite et 917 cas de péricardites ont été recensés. Néanmoins, aucun décès n’est à déplorer. Les résultats de l’étude démontrent que les risques de contracter la maladie sont plus élevés dans les sept jours qui suivent la vaccination. Le plus souvent chez les hommes de moins de 30 ans.

Record historique pour le bitcoin ! ● Le bitcoin a atteint un seuil historique de 68 513 dollars mardi 9 novembre en début de séance en Asie. La valeur combinée de la totalité des cryptomonnaies a dépassé lundi 8 novembre les 300 milliards de dollars. Le bitcoin et l’ethereum ont bondi de près de 70 % par rapport au dollar depuis début octobre. Les deux cryptomonnaies ont presque doublé depuis le mois de juin. Une accélération liée à un fonds négocié en Bourse de bitcoins basé sur des contrats à terme aux États-Unis.

Banque de France : hausse de 6,75 % du PIB en 2021 ?● Initialement, la hausse du produit intérieur brut (PIB) devait atteindre 6,3 %. Elle sera finalement de 6,75 %. Cette augmentation est liée à une prévision de croissance plus élevée que prévue au quatrième trimestre (+0,75 %). La Banque de France se base sur sa dernière enquête mensuelle réalisée fin octobre. Cette enquête centrée sur les chef·fes d’entreprise évalue que l’économie a nettement dépassé depuis septembre son niveau d’avant crise.