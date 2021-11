Le calendrier des événements, webinaires et manifestations en ligne ou en présentiel.

• Lundi 8 novembre

>Entreprendre dans l’Ouest, les 8 et 9 novembre, Parc Expo Rennes Aéroport (et en ligne).

2 jours pour créer, inspirer, développer, innover, stimuler les entrepreneur·ses d’ici et d’ailleurs … 100 exposants, 3 villages thématiques, 70 animations & rencontres et bien d’autres temps forts à découvrir très vite. Lien.

> Santexpo 2021: le salon international de la santé et de l’innovation. Le thème de la 55e édition du 8 au 10 novembre à Paris Expo, Porte de Versailles: « Résilience et engagement – Hospitaliers, industriels, start-up, patients… après deux ans de crise Covid, l’écosystème Santé se retrouve et s’engage pour l’avenir. ». S’inscrire.

> France is AI 2021: l’événement qui rassemble le « trio doré de l’intelligence artificielle »: les directeurs des laboratoires de recherches leaders du secteurs, les directeurs IT des grandes entreprises, et les chiefs technical officers (CTO) des start-up.

Organisé par France Digitale à la Station F. S’inscrire.

• Mardi 9 novembre

>Emmanuel Macron s’adresse aux Français·es à 20 h.

Le chef de l’État reviendra bien entendu sur la situation sanitaire en France. Ainsi que sur les réformes en cours et la relance économique.

> Lincc fait son show: rendez-vous de l’innovation dans les industries numériques, culturelles et créatives avec keynotes, rencontres, expositions, démos et tables rondes. S’inscrire.

Au programme:

• Un espace de rencontres et d’exposition : découvrez, rencontrez et échangez avec des startups issues des industries créatives et du divertissement.

• Un espace démo : rencontrez et testez les solutions créatives et les produits culturels des startups grand public.

• Une table ronde : « Du jeu vidéo au metaverse : territoires des générations futures ? »

>Franchise Event, Parc Expo Rennes Aéroport

C’est un moment privilégié qui permet de venir à la rencontre de nos exposants franchiseurs mais aussi d’experts de la franchise. Cet événement est unique dans l’ouest et regroupe tous les acteurs qui accompagnent l’entrepreneuriat en franchise tels que des réseaux d’accompagnement, des cabinets de recrutement, des banques… Plus d’infos.

>20e congrès des actuaires, à la Maison de la Mutualité (et en format en ligne)

« Perspectives actuarielles pour le monde à venir » : le rendez-vous des professionnels de l’assurance, de la banque, de la finance (etc.), pour faire le point sur les grands enjeux d’innovation, techniques, réglementaires… 78 intervenants, 25 sessions, 40 entreprises et institutionnels partenaires, tables-rondes, ateliers techniques, hall exposant·es. Plus d’infos.

• Mercredi 10 novembre

>Journée internationale des stagiaires

Le but de cette journée mondiale est d’attirer l’attention sur les abus de certaines entreprises (ainsi que les institutions qui ne sont guère mieux loties) dans le recours aux stagiaires.

• Jeudi 11 novembre



>Armistice de 1918

Fin (provisoire) des combats lors de la Première Guerre mondiale : ce qui signifie la victoire des Alliés et la défaite de l’Allemagne.

>MIF Expo, le salon du made in France, du 11 au 14 novembre, Porte de Versailles, Paris

MIF Expo propose une vitrine qui permet à l’industrie, à l’innovation et à la créativité française de rencontrer les consommateurs. Le salon reflète et tente d’amplifier une dynamique socio-économique. Celle d’entreprises qui ont fait le choix de réaliser sur notre territoire les étapes essentielles de la fabrication de leurs produits. Lien.

• Vendredi 12 novembre



> le 12 novembre 1840, naissance du célèbre sculpteur Auguste Rodin, à Paris

• Samedi 13 novembre

>Il y a six ans… les attentats du 13 novembre 2015 à Paris

Plusieurs fusillades, orchestrées par des terroristes qui se revendiquent de Daech, se déroulent aux abords du stade de France, sur des terrasses de cafés de l’est parisien et à l’intérieur de la salle de spectacle du Bataclan. Six ans après, le procès est toujours en cours.

• Dimanche 14 novembre



>Journée mondiale du diabète

La journée mondiale du diabète, organisée par la Fédération Internationale du Diabète (FID) et soutenue par l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS), est la plus importante campagne mondiale de sensibilisation au diabète. Elle a été lancée en 1991 comme réponse à l’escalade de l’incidence du diabète dans le monde.