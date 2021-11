Temps de lecture constaté 2’

Le 20e Congrès des actuaires se tiendra le 9 novembre • Le 20e Congrès des actuaires accueillera des personnalités de premier plan comme Aurélie Jean, Florence Lustman (Fédération française de l’assurance), Pauline Leclerc-Glorieux (BNP Paris Cardif), Catherine Rouchon (Mutex), Patrick Artus (Natixis), Stéphane Dedeyan (CNP Assurances), Thomas Saunier (Malakoff Humanis) etc. L’événement, placé sous le thème « perspectives actuarielles pour le monde à venir » se tiendra le mardi 9 novembre à la Maison de la Mutualité (Paris 5e) et en ligne.

Plus de 80 % des salarié·es considèrent leur dirigeant·e comme bon·ne orateur·rice • Voilà ce qu’il ressort d’un sondage mené par OpinionWay pour le cabinet spécialisé en stratégie orale Whistcom. On le sait, la parole se révèle inhérente à la fonction de dirigeant·e : 93 % doivent s’exprimer devant leurs équipes ! Cette même parole qui a un effet direct sur les salarié·es, elle influence leur implication (à 74 %), la fierté d’appartenir à l’entreprise (74 %), la fidélité (72 %) ou encore le bien être (69 %). En revanche, les interrogé·es estiment que leur dirigeant·e doit améliorer la manière dont il·elle prend la parole : 49 % seulement considèrent que le discours correspond à la réalité vécu par les salarié·es ! Et enfin, à peine une personne sondée sur deux estime que la prise de parole demeure inspirante…

Cop 26 : pendant que les dirigeant·es du monde répètent leurs engagements, la Chine relance la machine à charbon • À l’occasion du sommet international pour le climat à Glasgow, la Cop 26, le monde entier se tourne vers l’Écosse dans l’attente d’annonces fortes pour la lutte contre le réchauffement climatique. Dans le même temps, Beijing continue sa fuite en avant et mise à nouveau gros sur les énergies fossiles. Depuis la mi-octobre, la Chine a relevé ses capacités quotidiennes de 1,1 million de tonnes de charbon par rapport à fin septembre, à coups de réouvertures de mines et de nouveaux investissements. Une hausse sous forme de réaction à la flambée du coût des matières premières et, donc, du charbon. Autrement dit, entre d’un côté les âpres négociations entre dirigeant·es mondiaux·les à Glasgow pour parvenir à un nouvel accord pour le climat, et de l’autre le réengagement de la Chine dans les sources d’énergie les plus polluantes, c’est deux salles, deux ambiances.

ZEvent : le carton des streamers pour la bonne cause • 10 065 480 euros très exactement. C’est l’incroyable somme totale recueillie lors de l’édition 2021 du ZEvent. Quésaco ? Un marathon de live streams et de jeux vidéo organisé chaque année à Montpellier par la paire de streamers ZeratoR et Dach, sur la plate-forme Twitch. Et pour cette édition, les records sont tombés, et le ZEvent a explosé ses temps de passage historiques de l’an dernier. Cinquante et un streamers ont pris part à l’événement : stars françaises du streaming, de la vidéo sur YouTube et du jeu en ligne se sont affrontées pendant 55 heures lors de parties à plusieurs et de défis en tout genre. Le but : susciter et récolter le plus de dons possibles de la part des « viewers ». Avec des objectifs de donations tous plus élevés les uns que les autres et des promesses de happenings et de défis loufoques réalisés par les streamers. À l’heure du bilan, l’événement est une réussite majuscule. Jamais un évènement en live n’avait permis de récolter autant d’argent. Après 17 minutes seulement, la barre des 100 000 euros de dons était déjà atteinte. Et la somme historique de 10 millions d’euros va être directement reversée à l’ONG Action contre la faim. Cela représente d’ores et déjà plus d’un quart des dons, legs et mécénats versés sur une année à l’association reconnue d’utilité publique. Autre record à être tombé : 707 000 personnes était connectées en simultanée pour suivre le live de ZeratoR à la fin de l’événement. Bravo mesdames et messieurs !

Au sein du réseau dietplus, les sessions de formation continue ont repris ! • Lesquelles avaient clairement battu de l’aile en pleine crise sanitaire. La formation continue à dietplus a redémarré depuis le 25 octobre, les séances se déroulent dans l’enceinte du centre de formation de l’enseigne, situé à Paris Xe. « La formation continue permet aux coachs du réseau de perfectionner et de diversifier leurs compétences au service de leurs clients mais aussi de mettre en commun leurs expériences et de se connaître davantage », lit-on sur le site AC Franchise. Pour rappel, dietplus est spécialisé dans le rééquilibrage alimentaire et vous permet – grâce à l’accompagnement d’un·e coach – de retrouver « votre » poids idéal.