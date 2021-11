Le calendrier des événements, webinaires et manifestations en ligne ou en présentiel.

• Mardi 2 novembre

> Web Summit Lisbonne: le rendez-vous international de la tech. Du 1er au 4 novembre. « The best technology conference on the planet », selon Forbes

Au programme : conférences, expositions et networking entre grands acteurs internationaux principalement venus d’Europe et d’Amérique latine.

> Examen en deuxième lecture au Sénat de la proposition de loi visant à réduire l’impact environnemental du numérique en France.

> Élection du maire de New York

• Mercredi 3 novembre

> [A]LIVE 3: webinaire dédié à la responsabilité des appels d’offres.

Durant cette troisième édition, représentant·es d’associations, acheteur·ses, patron·nes d’agences et acteur·rices de la chaîne de valeur événementielle dresseront le bilan des pratiques d’appels d’offres et proposeront ensemble des solutions pour des compétitions plus vertueuses, afin de favoriser le retour à l’excellence, à la créativité et à une relation pérenne entre agences et client·es. S’inscrire.

> Proclamation des prix littéraires Goncourt et Renaudot

• Jeudi 4 novembre



> Les Cafés Croissants by Startup Palace et Estimeo. Partech Shaker, Paris.

Le concept: un·e entrepreneur·se vient chaque jeudi parler de son parcours, de ses challenges, de ses galères. Le tout autour de… cafés et croissants. Attention, places limitées! Plus d’infos ici.

> Webinar: iOS 15: Quelles actions pour augmenter vos taux de conversion sur l’app store ? S’inscrire.

Au programme :

Overview marché et chiffres AppAnnie Best practices App Store Optimization Nouveautés et opportunités avec iOS 15 Augmentez vos taux d’install sur l’app store, les must have

> 75e anniversaire de l’entrée en vigueur de la ratification de la charte de l’Unesco.

• Vendredi 5 novembre



> Master class « Les dispositifs de Bpifrance pour financer l’innovation ». Organisé par French Tech Aix-Marseille Région Sud. S’inscrire.

> Lecture définitive du projet de loi vigilance sanitaire par l’Assemblée nationale.

> Océan Hackathon. Du 5 au 7 novembre au Pôle Numérique Brest Iroise (PNBI)

48h non-stop pour développer en équipe un prototype et réfléchir à son usage, le tout à partir de données numériques variées liées à la mer. S’inscrire.

• Samedi 6 novembre

> Golden Tree International Documentary Film Festival – 6e édition

Le thème: « Racines culturelles, ce que nous dit la Nature ».

Le 5 novembre, Pékin accueillera la cérémonie d’ouverture, des forums, des masters class et des projections de films documentaires. Le 6 novembre, un forum international sur le thème « Le documentaire écologique a-t-il un impact social ? une valeur esthétique ?» se tiendra à Paris.

> Test-match de rugby France-Argentine au Stade de France

> Conférence globale sur la santé et le changement climatique, organisée par l’OMS et la GCHA (Global climate and health alliance) à Glasgow, en marge de la COP26.