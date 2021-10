Temps de lecture constaté 1’30

Des nouveaux TGV entre Paris et Londres • La Renfe, compagnie ferroviaire nationale espagnole, ambitionne de lancer de nouveaux trains à grande vitesse entre Paris et Londres ! L’objectif ? faire de l’ombre à la compagnie franco-britannique Eurostar. Seule à assurer cette liaison depuis 1944. La compagnie espagnole a d’ores et déjà affirmé son positionnement, et aspire à mettre en place des trains en dehors des créneaux proposés par ses concurrents britanniques. Renfe envisage de placer, dans un premier temps, sept trains sur la ligne transmanche. Une décision qui va sans nul doute inquiéter leurs homologues français et britanniques, qui envisageaient une fusion entre Eurostar et l’entreprise franco-belge Thalys pour début 2022. Cette alliance nouvelle présumait une hausse du trafic… La décision de la Renfe concernant l’exploitation de la ligne Paris-Londres est la conséquence directe de l’échec de son implantation sur la ligne TGV Paris-Lyon. C’est également une réponse à l’implantation de la SNCF sur le réseau espagnol, où des Ouigo circulent entre Madrid et Barcelone depuis quelques mois déjà. Le groupe français compte investir Valence au printemps prochain, puis Alicante, Séville et Malaga. En somme, c’est de bonne guerre.

McDonald’s rachète l’un des restaurants du groupe Paul Bocuse • Le géant américain McDonald’s a annoncé en septembre le rachat du « Ouest Express » à Vaise (quartier de Lyon), un restaurant de burgers du groupe Paul Bocuse. Le restaurant fondé en 2008 par l’enseigne de restauration haut-de-gamme, va passer entre les mains de la franchise McDonald’s. Une décision qui n’est pas au goût des consommateur·rices. Les ancien·nes riverain·es en colère se sont regroupé·es au sein du collectif NAMVI (« Non au Mcdo Vaise Industrie ») qui compte actuellement plus de 4 300 signatures. Les membres ambitionnent même de faire racheter les murs du restaurant par la Métropole. Une chose est sûre, l’ouverture du nouveau McDo, initialement prévue pour début novembre, ne va pas se dérouler sous les meilleurs auspices.

EDF va déployer le plus grand parc solaire du Chili • L’opérateur français EDF a investi dans le financement du plus grand parc solaire du Chili. Un placement stratégique dans cette région d’Amérique Latine, pionnière dans le secteur des énergies renouvelables. Ce parc, d’une superficie de 400 hectares, sera capable de produire de l’électricité pour plus d’un million d’habitant·es ! Situé à 1 700 mètres d’altitude, dans le désert d’Atacama, dans la région d’Antofagasta, il permettra d’alimenter les foyers de 1,2 million d’habitant·es, de 8 h à 18 h chaque jour. La nuit, la relève sera assurée par des unités thermiques qui tournent au gaz naturel. Le montant total du projet s’évalue à hauteur de 843 millions d’euros. EDF assure 20 % du financement, et son partenaire chilien AME 80 %. Le parc sera opérationnel dès 2023.

Des distributeurs de billets bientôt disponibles dans les bureaux de tabac • Alors que les ventes de tabac continuent de baisser, les buralistes tentent de se diversifier. À compter du mois de novembre, une vingtaine de distributeurs (DAB) seront mis en place dans les bureaux de tabac. L’accord conclu en octobre entre la Confédération nationale des buralistes et le groupe Loomis compte ensuite proposer ce service aux 24 000 débitants de tabac du territoire. Une bonne nouvelle, pour ces commerces, pour qui la vente de tabac ne représente aujourd’hui que la moitié de leur chiffre d’affaires annuel. Le tout premier distributeur de billets sera installé ce jeudi 28 octobre dans la commune de Péaule (Morbihan).