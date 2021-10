Temps de lecture constaté 1’30

Le constat est sans appel : le prix de la baguette pourrait augmenter de 5 à 10 centimes dans les prochains jours ou semaines.

L’augmentation des prix des matières premières en France n’est plus un secret. Une bien mauvaise nouvelle pour les Français·es qui pourraient voir le prix de leur baguette augmenter de 5 à 10 centimes, dans les prochaines semaines.

Cette hausse, non négligeable, du prix de notre très chère baguette, a été confirmée lundi 25 octobre, par Dominique Anract, président de la Confédération nationale de la boulangerie-pâtisserie française (CNBPF) : « Prix du blé, farine, énergie, plus les salaires, plus les produits d’emballage, tous les feux sont au rouge. »

« Certaines boulangeries ont déjà prévenu leurs clients qu’elles changeaient leurs prix », a même commenté le journal Le Parisien dès le 25 octobre au matin.

Facteurs multiples

La principale cause : une hausse de 30 % du cours du blé, liée à de mauvaises récoltes en Russie, provoquées par la sécheresse et les inondations. Évidemment, qui dit augmentation du prix du blé dit augmentation du prix de la farine… Mais le cercle vicieux ne s’arrête pas là, il semble même s’étendre au coût de la main d’œuvre, « quand vous embauchez un·e salarié·e c’est 45 % de charges, plus le reste. Quand vous vendez une baguette autour d’un euro, il faut en faire », déclare Dominique Anract.

De plus, l’augmentation des prix du gaz et de l’énergie touche directement les commerces. Et notamment les boulangeries, en première ligne. Lesquelles utilisent des fours qui fonctionnent au gaz ou à l’électricité toute la journée.

À noter que le prix des tarifs réglementés de l’électricité a subi deux augmentations cette année : +1,6 % en février et +0,5 % en août. De plus, une nouvelle hausse du prix de l’électricité pourrait survenir en 2022.

Une croissance qui s’expliquerait par la hausse des cours du gaz, environ +300 % au cours de ces derniers mois. En parallèle, une pénurie d’emballages papiers vient gâcher la vie de nos boulangèr·es. Ces derniers, au bord de la rupture de stock, coûtent nettement plus cher qu’en 2020.

Faut-il oublier la baguette à 90 centimes ?

Les Français·es pourront-ils·elles retrouver le prix initial de leur sacro-sainte baguette ? Dominique Anract n’en est pas sûr, « il sera difficile de revenir en arrière même en cas de baisse des prix du blé. Les salaires ont augmenté, cette hausse du prix permettra à peine de compenser », a déclaré la Confédération nationale de la Boulangerie Pâtisserie Française pour BFM Business.

Fort heureusement, la décision d’augmenter le prix de la baguette appartient aux commerçant·es. Cette future hausse sera donc hétérogène. Un soulagement pour les amoureux du savoir-faire français, qui espèrent continuer d’acheter leur pain pour 90 centimes.