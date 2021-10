Le calendrier des événements, webinaires et manifestations en ligne ou en présentiel.

• Lundi 25 octobre



> Emmanuel Macron en déplacement à Saint-Étienne, dans la Loire.

L’occasion pour le chef de l’État de préciser son plan « France 2030 ».

> Journée européenne de la justice

A l’occasion de cette journée, le Conseil de l’Europe et la Commission européenne pour l’efficacité de la justice (Cepej) invite les États membres de l’Union européenne à organiser des événements pour célébrer la justice et les institutions judiciaires.

• Mardi 26 octobre

>Webinaire : comment ne pas se faire bouffer par sa start-up ? Un atelier en ligne entre 9 h 30 et 11 h 30.

Ce n’est un secret pour personne, le principal actif d’une très jeune entreprise est avant toute chose l’équipe de fondateur·rices. Pour autant, il est parfois très difficile de ne pas céder à la tentation du « travailler toujours plus » qui ne laisse indemnes ni les entrepreneur·ses ni leurs start-up. Lien.

>Webinaire Future of Healthcare, en ligne et à 18 h.

En mars 2020, l’étude JFD x BVA « Digital equality : façonner le futur avec de nouveaux leaders », révélait que les Européen·nes percevaient les métiers du secteur de la santé comme ayant le plus d’avenir… suivis de ceux de la tech. Deux familles de métiers qui ont tout intérêt à travailler ensemble dans le contexte sanitaire que nous connaissons. Quels ont été les impacts de la crise sur les méthodes de travail dans ces domaines ? Quelles sont les nouvelles tendances qui transformeront le secteur de la santé et comment s’adapte l’éducation ? Quelles opportunités et place pour les femmes dans ce contexte ? Plus d’infos.

• Mercredi 27 octobre



> Meeting de Fabien Roussel, candidat communiste à l’élection présidentielle, à Rennes.

Le secrétaire général du PCF abordera surtout la question de l’écologie, qu’il veut « populaire et sociale ».

> Museva, le rendez-vous international des privatisations des musées, monuments et salles de spectacle. Du 27 au 28 octobre, au Palais Brongniart à Paris.

Museva est un rendez-vous national et international organisé sur la privatisation des lieux de culture – musées, monuments, salles de spectacle etc – destinés à de multiples utilisateurs comme les entreprises, les associations, ou les agences événementielles… Lien.

• Jeudi 28 octobre



> Le Sénat débattra du texte qui permet au gouvernement d’imposer le passe sanitaire jusqu’au 31 juillet

Pour rappel, L’Assemblée nationale a adopté le projet de loi « portant diverses dispositions de vigilance sanitaire », par 135 voix contre 125. Le vote a été encore plus serré sur l’article 2, qui prévoit la possibilité pour le gouvernement de recourir au passe sanitaire jusqu’au 31 juillet 2022 – la mesure phare du texte : 74 député·es pour et 73 contre. Examiné en un temps record de deux jours et dans une ambiance parfois tendue, le texte arrivera au Sénat ce jeudi.

> Go entrepreneurs Marseille, Orange Vélodrome, à Marseille. En format hybride.

L’objectif ? accompagner la création, la pérennité et le développement des entreprises du territoire.

• Vendredi 29 octobre



> Webinaire du créateur-repreneur, entre 9 h et 12 h.

Pour connaître toutes les étapes de la création d’entreprise, mener à bien votre projet et établir un premier diagnostic, suivez en live depuis chez vous cet atelier animé par un conseiller CCI. Lien.

Les objectifs de cet atelier :

Vous faire découvrir le parcours du créateur/repreneur d’entreprise

Vous permettre de vous imaginer dans votre future vie de chef d’entreprise

Vous donner des informations sur les facteurs clefs de succès d’un projet de création ou de reprise d’entreprise

À la suite à cet atelier, un bilan entrepreneurial avec un conseiller en création et reprise d’entreprise vous sera proposé. Cet entretien individuel sera l’occasion de faire un point sur votre projet et de construire, avec votre conseiller, un programme d’accompagnement sur-mesure.

• Samedi 30 octobre

> Journée mondiale de la Vie

À cette occasion sont organisées différentes manifestations qui ont toutes un rapport avec la défense et la promotion des valeurs de Vie :

conférences sur les droits de l’homme, la santé mentale, la nutrition, la sécurité routière

organisation d’un don du sang géant

consultations médicales et soins gratuits dans plus de dix disciplines médicales

Entre autres…

C’est l’ONG « Les amis de la Vie » (basée à Abidjan) qui l’a mise en place et elle est désormais célébrée dans plusieurs pays dont la Côte d’Ivoire, le Bénin, la France, la Norvège, Haïti et Hawaï.

• Dimanche 31 octobre

> Fête d’Halloween

> Journée mondiale de l’épargne